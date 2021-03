14º Batalhão recupera veículo com restrição em Ibatiba

Durante a tarde de domingo (28), policiais militares do 14º Batalhão em serviço no município de Ibatiba recuperaram um veículo com restrição de furto e roubo.

Em patrulhamento na área urbana de Ibatiba, a equipe policial se deparou com um veículo Gol de cor branca em alta velocidade. Iniciou-se o acompanhamento ao veículo, tendo em vista que as características do carro eram condizentes com a de um veículo furtado durante a madrugada.

Na ação os militares se deparam com o veículo ainda em funcionamento com as portas abertas e avistaram um homem e três mulheres se evadindo do local, sendo possível alcançar duas mulheres. Na abordagem elas informaram o nome das demais pessoas que haviam fugido após a chegada da Polícia Militar.

Em posse das informações sobre o homem que se evadiu, os militares prosseguiram ao endereço do suspeito. Com a chegada da equipe policial, o homem tentou uma nova fuga, onde subiu no telhado da residência, mas foi detido pelos policiais.

O veículo foi removido ao Pátio do Detran ES, onde ficará à disposição da autoridade competente e posteriormente será devolvido ao proprietário.

Informações à Imprensa:

Diretoria de Comunicação Social PMES:

CORONEL JOSÉ AUGUSTO PICCOLI DE ALMEIDA

Tels. (27) 3636-8717 / 3636-8718

E-mail: [email protected]

Subseção de Jornalismo PMES:

Tel. (27) 3636-8715

E-mail: [email protected]