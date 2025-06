14º Batalhão realiza solenidade alusiva ao seu 15º aniversário em Ibatiba

Na manhã desta terça-feira (24), foi realizada a solenidade alusiva ao 15º aniversário do 14º Batalhão da Polícia Militar, no município de Ibatiba.

O evento contou com a presença do comandante-geral da Polícia Militar, coronel Douglas Caus; da comandante do 5º Comando de Polícia Ostensiva Regional (CPOR), coronel Marinete Felix Cordeiro; do comandante do 14º Batalhão, tenente-coronel Ronaldo Raimondi; além de autoridades civis, militares e convidados.

Durante a solenidade, foram prestadas homenagens ao Destaque Operacional da unidade e a policiais militares que completaram 10, 20 e 28 anos de serviços dedicados à corporação, com a entrega da medalha Valor Policial Militar nas categorias Bronze, Prata e Ouro, respectivamente.

Ao final da cerimônia o coronel Douglas Caus, parabenizou a tropa e ressaltou a importância do trabalho realizado pela unidade na região do Caparaó capixaba:

“O 14º Batalhão se consolidou como referência em comprometimento, disciplina e proximidade com a comunidade. Parabenizo a todos os militares que passaram por esta unidade e reafirmo o nosso reconhecimento pelo excelente serviço prestado à sociedade capixaba.”

