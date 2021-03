14ª Companhia Independente registra redução de crimes contra o patrimônio

Os bairros que fazem parte da área de atuação da 14ª Companhia Independente, que incluem as regiões de Feu Rosa, Jacaraípe e Nova Almeida, na Serra, apresentaram uma redução expressiva nos indicativos dos principais crimes contra o patrimônio no primeiro bimestre de 2021.

Segundo os dados registrados, houve diminuição desses delitos quando comparado com o mesmo período do ano anterior.

Foram registradas a redução de 25,9% de furto de veículo, a queda de 37,5% em ocorrências de roubo de veículo, além da redução de 7,1% de furto em estabelecimento comercial.

A 14ª Companhia Independente também registrou a queda de 51,8% de roubo a pessoa em via pública, a queda de 20% de roubo em coletivo, a diminuição de 40,5% de ocorrências de furto em residência, como também a redução de 40,5% de roubo a estabelecimento comercial.

O comando da 14ª Cia Ind destaca a importância do registro do fato criminoso por parte de eventual vítima, a fim de subsidiar e direcionar as ações policiais.

Informações à Imprensa:

Diretoria de Comunicação Social PMES:

CORONEL JOSÉ AUGUSTO PICCOLI DE ALMEIDA

Tels. (27) 3636-8717 / 3636-8718

E-mail: [email protected]

Subseção de Jornalismo PMES:

Tel. (27) 3636-8715

E-mail: [email protected]