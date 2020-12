14ª Companhia Independente realiza edição especial do “Projeto visita aos heróis”

O “Projeto visita aos heróis”, da 14ª Companhia Independente, teve uma edição especial nesta segunda-feira (14), no bairro Feu Rosa, no município de Serra. O herói visitado foi o 3º sargento da reserva José Luiz Gonçalves. Com 15 anos de reserva, Gonçalves mantém o padrão exemplar de conduta militar, com recato, discrição e respeito a todos.

O sargento Gonçalves ingressou na PMES no dia 1º de fevereiro de 1980. Passou à reserva 10 de agosto de 2010.

Em sua inatacável caminhada profissional, entre os lugares em que o militar trabalhou constam a Guarda do Quartel do Comando Geral (QCG), o 6º Batalhão e depois uma longa temporada no Batalhão de Trânsito.

Em mais de 30 anos de serviços prestados à sociedade capixaba, o sargento nunca recebeu uma punição disciplinar. Ele deixou o serviço ativo na excepcional conduta, que é a melhor conduta que um militar pode conquistar.

E quando perguntado quantos dias de atestado médico ele tem na ficha, o militar declarou que não se lembra se algum dia apresentou algum atestado médico à PMES.

O sargento Gonçalves destaca ainda que a PMES mudou, e que a geração a que ele pertence foi fundamental para as mudanças positivas que hoje a instituição vivencia.

Hoje, pai de três filhos, avô de três netos, Gonçalves dedica-se à família em tempo integral. Na manhã desta segunda-feira (14), ele recebeu a equipe da 14ª Cia Ind com muito respeito. E ainda ofertou um maravilhoso café aos militares.

A equipe de visita aos heróis é formada pelo sargento Maurício, cabo Ramalho e o soldado Nossa. Todos ouviram com atenção um pouco da experiência do militar visitado, e como forma de materializar o encontro, em nome do comando da 14ª Cia Ind, os policiais entregaram ao sargento Gonçalves um certificado de herói visitado. Novas visitas estão agendadas.

