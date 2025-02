14ª Companhia Independente intensifica operações e apreende armas, drogas e dinheiro na Serra

A 14ª Companhia Independente realizou operações em diversos bairros do município de Serra, nesse fim de semana, resultando na apreensão de duas armas de fogo, 27 munições calibre 9mm, 272 pinos de cocaína, 134 pedras de crack, 278 buchas de maconha, um tablete de 330g da mesma substância e R$ 1.036,00 em espécie. As ações fazem parte do planejamento de policiamento relacionado a operação verão.

No bairro Vila Nova de Colares, uma pistola calibre 9mm foi apreendida juntamente com 27 munições e dois carregadores, além de 48 buchas de maconha e dinheiro em espécie. Já em Costa Dourada, os militares localizaram um esconderijo de entorpecentes onde foram encontrados 170 pinos de cocaína, 100 pedras de crack e 215 buchas de maconha, enterradas em uma área de mata. Em Parque Jacaraípe, uma sacola com 43 pinos de cocaína e 14 pedras de crack foi apreendida após um suspeito fugir ao avistar a viatura policial.

Todo o material foi encaminhado para a 3ª Delegacia Regional da Serra e as operações resultaram na prisão e apreensão de indivíduos envolvidos com crimes na região.

Fonte: POLÍCIA MILITAR ES