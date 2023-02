14ª CIA INDEPENDENTE APREENDE ARMAS E DROGAS NA SERRA.

Nesta quarta-feira (08,) durante o serviço noturno ocorreram diversas prisões e apreensões de drogas na área da 14ª Cia Independente na Serra.

No bairro das Laranjeiras, em patrulhamento tático motorizado, as equipes de força tática apreenderam uma metralhadora de fabricação semi industrial carregada, um revólver calibre .38 com munição, uma sacola contendo 28 pinos de cocaína, 59 pedras de crack, 71 buchas de maconha, 16 munições calibre .380, 11 munições calibre .38 SPL e uma quantia de dinheiro em espécie.

Todo material apreendido foi encontrado em uma residência sob a posse de dois indivíduos após uma tentativa de fuga. Eles foram identificados e conduzidos a 3ª delegacia regional da Serra.

No bairro Feu Rosa, com intuito de verificar uma denúncia realizada através do disque denúncia 181, referente ao armazenamento de entorpecentes em um terreno baldio, a equipe de operações com cão k9, com o apoio da equipe de ronda ostensiva do setor, realizaram buscas na região. Foram encontrados 330 buchas de substância similar a maconha, 111 pinos de substância similar a cocaína e duas pedras de substância similar a crack.

Diante dos fatos, todo o material foi entregue à autoridade policial judiciária de plantão na 3ª Delegacia Regional de Serra.

Fonte: PM ES