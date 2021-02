14 pessoas são detidas em Barcelona após protesto por liberdade de rapper

Reprodução/AFP 14 pessoas foram detidas após protesto em Barcelona

Pelo menos 14 manifestantes foram presos em Barcelona neste sábado (27) após conflto com policiais. O protesto ocorreu contra a prisão do rapper Pablo Hasel, detido no dia 16 de fevereiro e condenado por “glorificar o terrorismo e insultar a realeza” em suas letras.

A prisão do rapper gerou um debate sobre liberdade de expressão na Espanha e causou protestos em diferentes cidades, especialmente Barcelona e Madri, que registraram atos de violência e vandalismo. No sábado, manifestantes atearam fogo a uma van da polícia e atiraram garrafas de vidro contra os militares.

A informação sobre o número de detidos foi divulgada pela conta oficial da polícia regional da Catalunha, o Mossos d’Escuadra. “As barricadas e os saques continuam na área do centro de Barcelona. Por segurança, não se aproxime desta área”, disse a conta. Durante o protesto, cerca de 2 mil pessoas marcharam pedindo pela liberdade do rapper.