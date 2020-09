14ª Companhia Independente participa da Operação IMEI

.

Na manhã desta quinta-feira (03), militares do 6º Batalhão detiveram três suspeitos e apreenderam uma pistola calibre 380 no município de Serra.

O fato ocorreu durante o patrulhamento, quando militares receberam a informação que alguns indivíduos a bordo de um veículo Gol branco estariam portando armas de fogo.

A viatura então se posicionou de forma estratégica e visualizou o momento em que o veículo informado adentrou o município de Serra. Prontamente foi iniciado o acompanhamento, sendo possível a abordagem nas proximidades do bairro Rosário de Fátima.

No interior do veículo três suspeitos foram abordados, sendo encontrada com eles a pistola calibre 380 com19 munições.

Os suspeitos e a arma de fogo foram encaminhados até a 3ª Delegacia Regional da Serra.

