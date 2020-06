14° Companhia Independente apreende arma, munições e droga na Serra

.

Nesta segunda-feira (29), uma guarnição da 14° Companhia Independente realizou a apreensão de maconha, munições e arma, durante o patrulhamento na Avenida Talma Rodrigues, na Serra.

Parte dos materiais foi recolhida em uma abordagem a um veículo Ford Ka com três indivíduos a bordo, sendo um menor de idade. Após realizar a busca pessoal e no interior do veículo, foram encontrados dois pedaços de maconha que foram assumidos como propriedade de um dos abordados.

O motorista alegou que foi acionado para realizar a corrida do bairro Val Paraíso até Jacaraípe através de um aplicativo e não tinha ciência do material ilícito de posse dos passageiros. Já o passageiro maior de idade informou que levaria os entorpecentes para um amigo no terminal de Jacaraípe e receberia R$500,00 pelo serviço. E o menor de idade que estava em sua companhia alegou que nada sabia sobre a droga.

O abordado que estava com a droga confessou que guardava mais entorpecentes em seu apartamento no Paradiso Condomínio Clube, em Val Paraíso, e que havia recentemente tirado foto ostentando um revólver que não é de sua propriedade e sim do porteiro do prédio onde reside.

Prontamente e com apoio do CPU da unidade, os militares prosseguiram até a residência do infrator onde apreenderam mais 14 buchas de maconha. O porteiro do prédio confirmou a versão do meliante, sendo recolhidos um revólver calibre 38 e 18 munições intactas que estavam em sua mochila de trabalho.

Os detidos na ocorrência e todo material apreendido foram encaminhados para a Terceira Delegacia Regional da Serra.

