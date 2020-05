14ª Cia Ind apreende metralhadora na região de Nova Almeida

.

Na noite dessa segunda-feira (25), após receber informação de um militar de folga, a 14ª Cia Ind apreendeu uma metralhadora na região conhecida como Chapadão, área rural de Nova Almeida.

O militar informou que, mesmo após uma operação da Polícia Civil na qual os policiais haviam apreendido 03 (três) armas de fogo, os criminosos teriam se deslocado para um beco no mesmo bairro, onde possivelmente estariam escondidos.

Assim, imediatamente entraram em ação com a guarnição da Força Tática, viatura do CPU e demais viaturas da área.

Ao chegarem ao local os militares visualizaram vários suspeitos no final de um beco, de onde os bandidos empreenderam fuga em direção a uma área de mata muito fechada e escura, impossibilitando a abordagem. Rapidamente os policiais iniciaram buscas no local onde os suspeitos estavam e encontrou 01 uma metralhadora de fabricação caseira com dois carregadores e uma munição calibre 380.

O armamento foi encaminhado à 3ª Delegacia regional da Serra e entregue à autoridade de plantão.

Informações à Imprensa:

Diretoria de Comunicação Social PMES:

CORONEL DALTRO ANTONIO FERRARI JUNIOR

Tel. (27) – 3636-8717 / 3636-8718

E-mail: [email protected]

Subseção de Jornalismo PMES:

1º TENENTE ANTHONY MORAES COSTA

Tels. (27) 99625-1106 / 98823-8857

E-mail: [email protected]