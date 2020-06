14° Cia Ind apreende drogas e produtos usados na fabricação de entorpecentes na noite dessa quarta feira

.

Ações policiais realizadas na noite dessa quarta-feira (24), culminaram na apreensão de maconha, loló e crack além de produtos químicos utilizados na fabricação dos entorpecentes.

A primeira apreensão se deu quando militares da 14° Cia Ind., acionados pelo CIODES, prosseguiram até uma residência na Rua João Germano de Melo, bairro São Francisco para averiguar uma denúncia de aglomeração e som alto. Com a chegada da guarnição no local houve correria, mas foi possível aprender com os responsáveis pela residência onde estava ocorrendo o tumulto: 24 fracos de loló, 1 tablete pequeno e 01 bucha de maconha.

Para fechar a noite, uma outra guarnição estava em patrulhamento quando recebeu informações de que um indivíduo armado estaria realizando tráfico de drogas em uma residência sem número, de portão cinza na Rua Jamila em Praia de Capuba.

Com apoio de outra guarnição os militares prosseguiram ao local onde apesar de não ter sido possível deter o indivíduo que empreendeu fuga ao notar a presença policial, lograram êxito em apreender na residência indicada 12 litros em frascos sendo: 03 de acetona, 03 de hexano e 06 de ácido clorídrico além de um saco com aproximadamente 20 kg de ácido bórico, uma sacola com cerca de 200 gramas de crack, outra sacola com a mesma quantidade de cocaína e um pouco mais de ácido bórico dentro de uma sacola de supermercado.

Todos os materiais apreendidos juntamente com os donos da residência onde foi feita a primeira apreensão foram entregues na Terceira Delegacia Regional da Serra.

