14º Batalhão divulga o balanço das ações desempenhadas no 1º semestre de 2020

Na tarde dessa terça-feira (28), militares da 14° Companhia Independente recuperaram uma motocicleta com restrição de roubo no bairro Feu Rosa e apreenderam entorpecentes no bairro Serramar, no município de Serra.

Uma equipe da Força Tática que estava patrulhando pela Avenida Milton David visualizou um suspeito. Ele ao perceber a presença da viatura, arremessou uma sacola em cima do telhado de uma residência próxima. Após abordagem e busca pessoal com ele foram encontradas duas buchas de maconha e R$ 20,00 reais em espécie. Já na sacola foram apreendidos 10 pinos de cocaína.

Pouco antes, um homem informou aos policiais que teria visto sua motocicleta, na Rua Bouganville, Feu Rosa. O veículo havia furtado no dia anterior. A motocicleta foi localizada e um homem foi detido. O suspeito informou aos policiais que havia recebido a motocicleta de outra pessoa, que foi localizada e também foi detida.

Os detidos e todos os materiais apreendidos foram encaminhados ao plantão policial local.

