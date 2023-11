13º BPM faz apreensão de drogas e armas em São Mateus

Na terça-feira (21), a policiais militares do 13º Batalhão realizaram uma apreensão no bairro Maria Pedra, no distrito Nestor Gomes, na cidade de São Mateus-ES.

Durante patrulhamento preventivo, uma equipe do Grupo de Abordagem do 13º Batalhão, com o auxílio da equipe do K9, contando com o cão farejador Moisés, especialista em detectar drogas, armas e munições, avistou dois indivíduos que, ao perceberem a presença da viatura, fugiram, deixando para trás uma mochila.

Ao verificar o conteúdo da mochila, os policiais encontraram um revólver calibre 38 da marca com seis munições intactas, uma submetralhadora calibre 9mm, quatro carregadores, 44 munições calibre 9mm, 28 munições calibre 38, quatro rádios HT, duas toucas ninja e um aparelho celular.

Com o auxílio do cão farejador Moisés, os militares rastrearam o caminho de fuga dos indivíduos e encontraram uma sacola contendo 53 buchas de maconha, 40 pinos de cocaína, 172 pedras de crack e duas balanças de precisão.

Todo o material apreendido foi encaminhado para o Departamento de Polícia Judiciária (DPJ) de São Mateus-ES.

