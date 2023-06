13º Batalhão realiza solenidade em comemoração ao seu aniversário

O 13º Batalhão celebrou seus treze anos de atividades com uma solenidade militar ocorrida na sede da Unidade, na manhã da última quinta-feira (15).

O evento de comemoração contou com a presença do comandante do 2º CPO-R, coronel Mário Marcelo Dal Col, demais autoridades militares e civis.

A solenidade foi marcada pela entrega dos certificados aos militares que ingressaram na Reserva Remunerada, bem como pela concessão das medalhas “Valor Policial Militar”, destinadas aos militares com 10 anos (Bronze), 20 anos (Prata) e 28 anos (Ouro) de efetivo serviço. Além disso, foram entregues certificados de reconhecimento como “Amigo do 13º BPM”.

Por fim, ocorreu a formatura dos concludentes do 1º Curso Operacional de Força Tática, promovido pela própria Unidade.

O comandante do Batalhão, Jefson Coelho Correia, realizou a prestação de conta dos trabalhos executados durante seu comando, expondo a redução da criminalidade nos municípios que compõem a área de atuação do 13º Batalhão.

O coronel Mário Marcelo Dal Col parabenizou a tropa pelo empenho, a valorização das conquistas da Unidade, assim como os familiares que estavam presentes prestigiando a formatura do I COFT e os demais atos do aniversário do Batalhão.

Fonte: POLÍCIA MILITAR ES