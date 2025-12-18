13º Batalhão participa de seis grandes operações nos últimos dias

Nos últimos 30 dias, o 13º Batalhão da Polícia Militar participou de seis grandes operações policiais, alcançando resultados inéditos no enfrentamento ao crime organizado na região Norte do Estado.

As ações resultaram na apreensão de mais de 200 quilos de entorpecentes ainda em estado bruto, acondicionados em tabletes, além de grande quantidade de drogas já fracionadas e prontas para a comercialização, totalizando 1.240 papelotes de cocaína, 1.013 pedras de crack e 3.132 buchas de maconha.

Além disso, o 13º BPM retirou de circulação 33 armas de fogo, 730 munições e 21 carregadores, bem como uma expressiva quantia. Todo o material apreendido representa um prejuízo estimado em aproximadamente R$ 6 milhões às organizações criminosas.

Os números alcançados foram de operações realizadas pelo comando da Unidade, bem como de ações conjuntas com a Polícia Federal e a Polícia Civil do Espírito Santo, além das atividades rotineiras desenvolvidas pela Unidade, todas elas devidamente fiscalizadas e endossadas pelo Ministério Público e pelo Poder Judiciário.

Os resultados apontam a integração como princípio aplicado e mensurável na prática. A Unidade compreende que a cooperação institucional é o caminho mais sólido para o enfrentamento ao crime organizado na região.

O comando do 13º BPM, alinhado às premissas do Programa Estado Presente, entende que problemas complexos de Segurança Pública não podem ser enfrentados de forma isolada. “Adotamos a integração como diretriz permanente, otimizando recursos e fortalecendo a eficiência das ações. As apreensões expressivas realizadas no último mês são a prova concreta de que essa estratégia produz resultados reais e enfraquece de maneira efetiva a estrutura operacional do crime organizado na região”, destacou.

