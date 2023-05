13º Batalhão inicia o I Curso Operacional de Força Tática

Está em andamento, no 13º Batalhão, com sede em São Mateus, o I Curso Operacional de Força Tática (COFT). O curso teve início na última segunda-feira (22), com o objetivo de aperfeiçoar a qualidade técnica dos membros da Força Tática da Unidade, selecionando e qualificando candidatos de diversas ME’s e Instituições que demonstrem maior aptidão para o exercício do Patrulhamento Tático Motorizado em conformidade com a técnica policial e a doutrina operacional vigente na PMES.

Inicialmente as 40 vagas previstas foram ofertadas para os policias militares do 13º BPM, do 2º BPM (Nova Venécia), do 12º BPM (Linhares), da 18ª Cia Ind. (Jaguaré), da 19ª Cia Ind. (Pinheiros), das Coirmãs, além de vagas ofertadas para a Polícia Civil, Polícia Federal e a Polícia Rodoviária Federal.

Após a inscrição e a realização do Teste de Aptidão Física, 40 selecionados participam do curso, que tem previsão de término para o dia 10 de junho.

Dentre os diversos conteúdos serão abordados: Patrulhamento em Áreas de Alto Risco, Doutrina de Patrulhamento Tático Motorizado, Armamento e Equipamento, Técnicas e Tecnologias Não Letais, Tiro Tático Policial, entre outros.

O comandante do 13º Batalhão, tenente-coronel Jefson Coelho Correia, enfatizou a importância do curso para construir um efetivo adequadamente capacitado a prestar um serviço de excelência, considerando a necessidade de uma resposta operacional qualificada para as demandas do policiamento ostensivo na área de atuação do 13º BPM, assim como nas outras unidades e instituições. “Tais técnicas serão também utilizadas para a proteção a vida dos instruendos”, completou o comandante.

Informações à imprensa:

Assessoria de Comunicação da PMES:

Tenente-coronel MARIO DE OLIVEIRA FERNANDES JUNIOR

Tels. (27) 3636-8717 / 3636-8718

E-mail: [email protected]

Subseção de Jornalismo PMES:

Tel. (27) 3636-8715

E-mail: [email protected]

Fonte: POLÍCIA MILITAR ES