13º Batalhão faz apreensões em São Mateus

Na última quinta-feira (04), o 13º Batalhão realizou três grandes apreensões de drogas e arma na cidade de São Mateus.

Uma apreensão ocorreu às 13h00, no bairro Guriri, quando uma equipe do Grupo de Abordagem recebeu informações que um indivíduo estaria utilizando a residência de um portador de deficiência física para armazenar substâncias entorpecentes. O proprietário da residência confirmou que guardava drogas por temer represálias do líder do tráfico local. A equipe realizou apreensão de 616 pedras de crack, R$ 159,00 em espécie, além de duas balanças de precisão. O criminoso, juntamente com o material apreendido, foi encaminhado ao Departamento de Polícia Judiciária de São Mateus.

A segunda ocorreu às 17h40min, na Zona Rural, quando militares receberam informações via 190 que um menor estaria portando uma arma de fogo, além disso, foi relatado que ele frequentemente exibia a mencionada arma em público e realizava disparos. Em resposta à denúncia, os policiais realizaram patrulhamento na área mencionada, obtendo sucesso na apreensão do menor com uma pistola de calibre 9 mm, 14 munições e uma porção de maconha. O menor infrator, juntamente com a arma apreendida, foi encaminhado para o DPJ de São Mateus.

E a terceira ocorreu às 00h00min, no bairro Parque Washington, uma equipe da 1ª Companhia, durante patrulhamento preventivo, avistou um veículo no qual um dos passageiros, ao perceber a presença da viatura, tentou se esconder no banco traseiro. Com base na suspeita, foi realizada a abordagem, resultando na localização de três tabletes de maconha e um celular dentro do veículo. O automóvel utilizado para o transporte da droga foi encaminhado ao pátio credenciado do Detran. Os ocupantes do veículo, juntamente com o material apreendido, foram encaminhados ao Departamento de Polícia Judiciária de São Mateus para as devidas providências legais.

Fonte: POLÍCIA MILITAR ES