13ª Companhia Independente faz planejamento para aplicação do Proerd em 2024

Na manhã de ontem (22), o comandante da 13ª Companhia Independente, major Marcio Antônio Cezar da Cruz, se reuniu com o subcomandante da Unidade, capitão Rian Carlos de Almeida Lopes, com o tenente Cosme Delduque Guarnier e com a equipe do PROERD para planejar as ações do Programa para o ano de 2024.

O sargento Brasil, responsável pela aplicação do programa na área da 13ª Cia Independente, fez uma apresentação em linhas gerais de como foi a retomada do Programa a partir de junho deste ano, o número de crianças alcançadas e as palestras realizadas. Em pouco menos de seis meses foram formadas no programa 90 crianças, realizadas 385 visitas tranquilizadoras a estabelecimentos de ensino e 290 palestras para a comunidade atingindo um público total de 765 pessoas.

Na visão do comandante da 13ª Cia Independente a retomada do PROERD representa um grande avanço na prevenção primária contra a violência em todos os seus aspectos. “Entendemos que a mudança da cultura da violência perpassa por essa aproximação da Polícia Militar através do programa PROERD com a comunidade escolar. Além disso, planejar as ações a serem desenvolvidas em 2024 nos permite desenhar os objetivos e metas a serem alcançadas”, destacou o major.

Fonte: POLÍCIA MILITAR ES