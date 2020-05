131 casos confirmados de covid-19 em São Mateus

O plenário da Câmara de Vereadores de São Mateus aprovou, por unanimidade, na terça-feira (19), o pedido de contratação temporária de dez guarda-vidas (Projeto de Lei 007/2020), do Poder Executivo.

Com o aval do Legislativo, a prefeitura fica autorizada a abrir processo seletivo simplificado para contratar profissionais, que irão trabalhar nas praias pelo período de 12 meses, podendo prorrogar o contrato por igual período.

No processo seletivo simplificado, ficam reservados 20% das vagas para mulheres. O salário é de R$ 1.007,00.

Auditoria

Carlos Alberto Gomes, vice-presidente do Parlamento e presidente da Comissão de Finanças solicitou à presidência da Casa de Leis, que contrate auditoria contábil nas contas do Poder Executivo Municipal, datadas de 2019 (Requerimento 016/2020), documentação que já se encontra em poder do Colegiado. A proposição aprovada, recebeu os votos contrários de Doda Mendonça e Francisco Amaro.

“O Poder Executivo Municipal, disponibilizou o que pedimos, mas como se trata de uma avaliação amplamente técnica, esta Comissão não tem expertise para auditá-la. Por isso, entendemos que é necessário contratar uma auditoria externa a fim de elucidar e esclarecer várias dúvidas e incongruências que surgiram nos documentos apresentados a esta Casa de Leis”, justificou Carlos Alberto.

Ao discutir a proposição, Amaro antecipou seu posicionamento: “Eu voto contra e vou sugerir que se faça primeiro um levantamento de valores, para ver se está dentro das possibilidades financeiras. Isso não é uma situação barata”, reagiu o líder do prefeito.

De acordo com o presidente Jorge Recla (Jorginho Cabeção), a austeridade na gestão da Câmara viabiliza o pedido, desde que o valor do contrato seja acessível ao Legislativo. “Como tem sido feito nesta Casa, a gente tem tratado com zelo os recursos. Se for algo exorbitante, é claro que não faremos”. Contratos

Na tribuna, o vereador Jozail do Bombeiro voltou a questionar o Executivo sobre valores de contratos.

Usando o datashow, mostrou fotos de quatro dos cinco veículos carros-pipa da municipalidade, doados pelo Governo do Estado, parados no pátio de uma empresa privada. Estes veículos levam água para as comunidades que não tem água encanada. Foi feito um contrato com a Multiface no valor de R$ 755 mil, teve a rescisão do contrato, houve medição e foi feito um contrato com a defesa civil de R$ 555 mil. Mesmo que tivesse baixado o valor ainda está caro”, disse o vereador, que também questionou orçamentos. “Duas empresas de Linhares e uma de Anchieta, misteriosamente a Multiface ganhou de novo. De janeiro até a presente data entre valores que foram recebidos e faltando receber passa de R$ 3,1 milhões”.

Com votos contrários de Doda Mendonça e Francisco Amaro, o plenário aprovou o Requerimento 017/2020, apresentado por Jozail, solicitando ao prefeito que encaminhe à Câmara cópias das notas fiscais emitidas pela empresa Multiface referentes aos contratos 02 e 03 de 2020, respectivamente junto ao Saae, bem como o orçamento dos 4 caminhões- pipa de placas PPM1768, PPJ4381, PPJ4379 E PPJ4380, que atualmente se encontram parados aguardando manutenção.

A liderança do prefeito na Casa reagiu: “Precisa-se falar que o contrato foi feito no valor “X” , mas que até o atual momento foi usado o valor ”X” também.Falar o que é conveniente é fácil. Precisa das informações completas. Ninguém está fazendo nada fora da lei e nem de forma irregular”, disse Francisco Amaro.

Conselho

O presidente Jorge Recla anunciou que os vereadores Aquiles Moreira e Jozail do Bombeiro farão parte do Conselho de Fiscalização e Acompanhamento do uso, pela prefeitura, do Fundo de Desenvolvimento Municipal – FDM, aprovado em caráter de urgência pelo plenário, no dia 12 de maio, juntamente com a criação do Conselho.

Os recursos emergenciais provenientes do FDM serão aplicados em despesas e custeio das áreas de Saúde e Assistência Social até o final da pandemia do Coronavírus. Sessões

Com suspeita de ter contraído a covid-19, o vereador Paulo Chagas, não compareceu à reunião dessa terça-feira.

Autora de um requerimento derrubado na sessão de 12 de maio, Jaciara Teixeira voltou a pedir à Mesa Diretora que revogue o decreto de retorno parcial aos trabalhos e realize sessões pela internet, no período de pandemia.”

“Nós aumentamos em uma semana quase 75% de casos e eu quero mais uma vez reiterar a questão de tomar as providências, de fazer as sessões virtuais. Há condições de fazer isso. A Assembleia Legislativa do Espírito Santo continua com as sessões virtuais assim como várias assembléias,” justificou.