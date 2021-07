130 anos do Tribunal de Justiça do ES: depoimentos de servidores encerram o mês de comemoração

Margareth, Frederico, Sandra e Eufânia contam seus aprendizados e experiências vividas no judiciário.

Para encerrar o mês de comemoração dos 130 anos do Tribunal de Justiça do Espírito Santo alguns servidores falaram sobre suas trajetórias e lições que aprenderam durante o tempo de atuação no Poder Judiciário capixaba.

Há 31 anos no TJES, a analista judiciária, Margareth Queiroz, que atua na secretaria de finanças, ressalta como a evolução tecnológica melhorou a comunicação e trouxe mais rapidez ao dia a dia.

A secretária de infraestrutura Sandra Força, que está aqui há 30 anos, também acompanhou toda essa evolução e acrescenta: “O Tribunal está sempre se aperfeiçoando e espero que as pessoas continuem sendo bem atendidas.”

Frederico Matos, técnico judiciário, que também atua na secretaria de infraestrutura está prestes a completar 10 anos de Tribunal e conta que aprendeu a cuidar do bem público com zelo, buscando fazer o melhor com menos custo.

Outra que, há 14 anos, se dedica a resolver os problemas das pessoas, é Eufânia Franck, coordenadora de recursos humanos. “Fazer o bem sem olhar a quem, isso eu acho muito legal.”, finalizou a servidora.

Vitória, 30 de julho de 2021

