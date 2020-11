Larissa Silva 13 simpatias para impedir traições no relacionamento

As simpatias para evitar traições são usadas como uma ferramenta para manter o relacionamento fortalecido. Faça elas se você achar necessário e acredite nos resultados! Seu relacionamento será muito mais feliz e sem neuras com possíveis traições. Aproveite e confira o seu Mapa do Amor para compreender de vez como anda a sua vida amorosa.

Simpatias para afastar a traição do seu relacionamento

Sempre fiel

Pela manhã, ainda em jejum, coma uma pera sem que ninguém veja. Embrulhe seus restos em um pedaço de papel branco onde deve estar escrito o nome da pessoa amada. Amarre tudo com uma fita branca e jogue no lixo enquanto reza um Pai-Nosso e uma Ave-Maria, pedindo para o anjo da guarda manter o par sempre fiel.

Acabar com a tentação

Para afastar a traição que pode estar por vim, com um punhado de sal grosso nas mãos, reze um Pai-Nosso pedindo a Jesus Cristo com muita fé que afaste a pessoa que tem mexido com suas emoções e que Ele lhe dê juízo, consciência e força para não trair seu par e colocar seu relacionamento em risco. Acredite que resistirá e reze outro Pai-Nosso. Depois, jogue o sal no vaso sanitário e dê descarga.

Casal nunca sofrer com a infidelidade

Escreva o Pai-Nosso e o nome do seu par em um papel branco. Faça um saquinho de pano vermelho e coloque o papel dobrado sete vezes dentro dele. Carregue esse patuá dentro de sua carteira ou bolsa pelo tempo que achar necessário. Faça uma oração aos anjos da guarda e reforce o seu pedido sempre que lembrar.

Ter amor feliz e sem traição

Compre a planta boca-de-leão e, na terra do vaso, coloque um bilhete em que deve estar escrito o seu nome e o nome do seu amor, acrescentando esta frase: “eu (escreva o seu nome) quero que (escreva o nome do par) me ame eternamente e que nunca me traia”. A partir desse momento, regue sempre a planta, que crescerá garantindo amor eterno e fidelidade ao seu relacionamento.

Afastar amante

Quando o seu amor estiver dormindo, faça um sinal da cruz nas costas dele(a) com a sua mão e diga em pensamento: “nas suas costas faço uma cruz. Nela acendo uma luz para que você seja fiel como Jesus”. No dia seguinte, assim que acordar e com cuidado para não se queimar, acenda uma vela branca sobre um pires e diga em voz alta: “Senhor, preciso da sua ajuda para afastar um(a) rival da minha vida. Mantenha esse(a) homem(mulher) longe do meu amor e que ele(a) seja muito feliz com outra pessoa. Que ele(a) só tenha olhos para mim e perca o entusiasmo por essa amante”. Quando a vela terminar de queimar, jogue um pouco de sal grosso sobre os restos e depois coloque tudo no lixo. Repita esse ritual até que o seu parceiro abandone a amante. O pires pode ser usado normalmente depois de lavado.

Fazer com que seu amor seja sempre fiel

Com um palito de dente, escreva o nome de quem ama em uma vela cor-de-rosa. Depois, leve-a a uma igreja, coloque-a no altar e diga: “Meu ele(a) é e de mais ninguém. Com as graças de Deus e do meu anjo da guarda, para sempre ele(a) será meu(minha). Amém!”. Com cuidado para não se queimar, acenda a vela no lugar próprio dentro da igreja e saia sem olhar para trás.

Par ser só seu!

Escreva a seguinte oração em um pedaço de papel: “São Judas Tadeu, glorioso apóstolo, fiel servo e amigo de Jesus, rogai por mim que estou desolada e precisando da sua ajuda neste momento. Imploro que me ajude a conquistar o coração de (fale o nome da pessoa amada). Amém”. Faça um saquinho vermelho, coloque o papel dentro dele, feche com linha da mesma cor e carregue o patuá pendurado, com um alfinete de segurança, em sua roupa íntima. Quando conseguir o que deseja, guarde em uma gaveta onde ninguém mexa.

Não ser traída(o)

Para afastar a traição, numa noite de Lua Cheia, escreva o seu nome, o nome da pessoa amada e o Pai-Nosso em um pedaço de papel branco. Dobre e coloque sob a luz do luar. No dia seguinte, embrulhe o papel branco com um pedaço de papel cor-de-rosa e diga: “finalmente se rendeu aos meus pés. Se um dia me traiu, não me trairá mais. Se um dia pensou em me trair, esse desejo acabou de morrer em seu coração”. Coloque o pacote dentro de um saquinho de pano e, com cuidado para não se queimar, acenda uma vela sobre um pires para o seu guardião. Amarre o saquinho com uma fita de cetim azul e deixe dentro do seu travesseiro por 21 dias. Depois disso, jogue fora. Os restos da vela devem ser jogados no lixo e o pires, lavado e reutilizado normalmente.

Afastar a traição do relacionamento

Em uma noite de Lua Cheia, tome um banho relaxante e, depois, coloque um anel prateado em sua mão esquerda e segure um terço na mão direita. Em seguida, faça a seguinte oração: “Senhor, faça com que (diga o nome de seu amor) seja fiel a mim, pois só o Senhor é capaz de nos separar. Que a fidelidade faça parte de nossa vida”. Termine a oração e olhe para o Céu com o coração cheio de esperança de que terá um relacionamento em que a fidelidade vai imperar. Ainda olhando para o Céu, conte 13 estrelas, de preferência as maiores que conseguir encontrar. Use o anel e o terço normalmente.

Atrair par fiel

Para também afastar a traição de seus futuros relacionamentos, compre um vidro de perfume de sua preferência e peça para um(a) amigo(a) te benzer segurando o frasco nas mãos e rezando três Salve-Rainhas. Em seguida, peça para Menina Izildinha trazer para você um amor bom e companheiro. Por fim, enterre o frasco aos pés de um abacateiro. Saia sem olhar para trás.

Parceiro(a) ser só seu(sua)

Acenda três velas brancas em um pires. Quando estiverem terminando de queimar, diga: “como as velas queimadas, assim também foram eliminadas as formas do meu amor se interessar por outra pessoa. Amém!”. Faça o sinal da cruz e enterre os restos das velas em um vaso florido. Lave e use o pires como de costume.

Para não cair em tentação

Acenda uma vela verde, sobre um pires, e diga: “querido amigo anjo Mihael, protetor dos casais, peço que o amor entre mim e (diga o nome do par) se fortaleça. Que nenhuma tentação caia sobre nós”. Jogue as sobras no lixo. Lave e use o pires como de costume.

Para não se interessar por outro(a)

Na primeira noite de Lua Minguante, passe as mãos sobre qualquer roupa da pessoa amada e faça o sinal da cruz, rezando três Pais-Nossos. Coloque um punhado de sal grosso sobre ela e peça para que o seu santo de devoção afaste as traições. Lave a roupa, deixe secar e devolva a quem você ama. Não conte a ninguém sobre a simpatia.

