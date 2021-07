13 simpatias para espantar o azar

5. Evitar uma vida de azar

6. Realizar seus desejos Você viu? Acenda uma vela amarela em um pires com açúcar e mel, com cuidado para não se queimar. Enquanto ela derrete, faça uma oração ao seu anjo da guarda, pedindo para que ele transforme seus desejos em realidade. Quando terminar de queimar, jogue os restos da vela, o açúcar e o mel no lixo. Lave e use o pires normalmente. Essa está entre as mais poderosas simpatias para espantar o azar. Para que nenhum mal se aproxime de você, assista a uma missa (ou a um culto) e, durante a cerimônia, pense que sua vida está sendo benzida contra o azar e os maus fluidos Saia da igreja (ou do templo), rezando um Credo e um Pai-Nosso.

7. Sucesso financeiro

Consiga meio metro de fita marrom, meio metro de fita preta e meio metro de fita vermelha. Faça uma trança com elas e guarde dentro da bolsa. Assim que sair para fazer um jogo, coloque a trança entre as mãos e diga: “Que os meus caminhos sejam trançados com muito dinheiro e que eu possa ajudar os mais necessitados e também viver uma vida mais tranquila”. Dê três beijinhos na trança e entre na lotérica Jogue nos primeiros números que vierem à sua cabeça. Repita o ritual sempre que for jogar.

8. Ter um dia de sorte

Ao acordar, faça uma oração ao seu anjo da guarda. Levante com o pé direito e abra as janelas, deixando entrar a luz do sol. No café da manhã, comece sua refeição com uma xícara de chá (escolha o que mais gostar). No trabalho, deseje um bom dia a todos. Na hora do almoço, coloque um galho de arruda embaixo do seu prato. Faça uma prece em agradecimento e guarde a arruda por 12 dias no local que preferir, depois jogue-a no lixo, lembre de lavar bem as mãos após o contato com a arruda, pois ela é tóxica. Quando chegar em casa, abrace a todos, tome banho e vista uma roupa de cor clara. Faça algo especial à noite com sua família, celebrando o dia de sorte que você teve. Antes de dormir, peça a seu anjo protetor que os próximos dias tenham a mesma harmonia.

9. Trazer sorte de volta

Em um pedaço de papel branco, embrulhe uma pitada de sal grosso e uma pitada de pimenta-do-reino. Quando for fazer seu jogo, coloque esse embrulho no bolso direito da calça. Quando ganhar, enterre o embrulho em um jardim ou vaso com planta Caso perca o jogo, jogue-o no lixo e refaça a simpatia.

10. Afastar desgraças do lar

Em um local espaçoso de sua casa, às 6 horas da manhã de um dia qualquer, estenda um metro de fita branca. Em uma das pontas, coloque uma rosa branca e, na outra, acenda uma vela branca sobre um pires com cuidado para não se queimar. A cera da vela não deve encostar na fita. Depois que a vela terminar de queimar, coloque a flor e a cera em um saquinho de papel e jogue no lixo Deixe a fita em um local onde ninguém mexa por uma semana e depois também jogue-a no lixo. O pires pode ser usado normalmente depois de lavado.

11. Abrir caminhos

Ferva três pitadas de açúcar, três sementes de girassol e três flores secas de camomila com meio litro de água e espere amornar. Depois, espalhe esse líquido pelo seu corpo enquanto reza três Salve-Rainhas. Feito isso, se enxágue, jogue as sobras do banho no lixo e lave a vasilha da fervura, que deve ser usada normalmente Não faça o banho se tiver alergia a algum dos componentes dele. Esse é uma das melhores simpatias para espantar o azar!

12. Evitar qualquer problema

Ferva um litro de água e acrescente as pétalas de cinco rosas (uma rosa de cada cor). Depois de cinco minutos, desligue o fogo e espere o preparado amornar. Tome um banho com sabão neutro e, em seguida, despeje o líquido no seu corpo, do pescoço para baixo. Use uma toalha para se enxugar e acenda um incenso de sua preferência, passando a fumaça ao redor do seu corpo com cuidado e pedindo a Deus para afastar você de qualquer vício. Sopre as cinzas ao vento e jogue os restos do banho no lixo.

13. Atrair felicidade no amor