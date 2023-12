Foto: Reprodução 13 ideias de looks rosa para usar no Ano-Novo

O Ano Novo está se aproximando e com a chegada desse momento, vem as celebrações, confraternizações e festas de Réveillon ! Tradicionalmente, temos a superstição de escolher cores que carregam significados para atrair o que desejamos para o nosso novo ano, e uma das cores mais populares é o rosa.

Uma das cores que foi tendência em 2023 , o rosa carrega uma aura romântica e afetuosa, se consagrando como uma das cores mais populares para o Ano Novo. Quer ver inspirações de visuais rosa para passar o Réveillon? Então fica com a gente.

13 inspirações de look rosa para o Ano Novo

Selecionamos algumas ideias de look rosa para você se inspirar e arrasar no Réveillon.

1. Os visuais mais frescos e inspirados nos anos 2000 podem ser uma excelente pedida.

2. Conjuntinhos podem proporcionar looks frescos e bonitos.

3. Para quem for passar o Ano Novo na praia, mesclar peças rosa com cores neutras pode resultar em visuais praianos incríveis.

4. Tonalidades diferentes de rosa podem ser mescladas para conseguir um look incrível.

5. Para as festas fechadas, vestidos sem alça podem conferir um look mais sensual, ao passo de que tonalidades mais suaves dão um toque mais meigo para o visual.

6. Esse exemplo de loook mescla tonalidades de rosa e texturas diferentes, resultando em um visual maximalista e divertido.

7. Se você gosta de visuais mais delicados, os vestidos podem proporcionar o look que você está prourando.

8. É possível conseguir visuais elegantes e discretos, com um toque extra de fofura pela escolha da tonalidade de rosa.

9. Aposte em tecidos leves e em cortes mais amplos e soltos para garantir um visual fresco e confortável.

10. Essa inspiração mescla alfaiataria com um top, o que pode resultar em um look moderno!

11. Esse conjunto é um bom exemplo de visual charmoso e fresco.

12. Esse vestido na tonalidade da cor Pantone 2024 é um ótimo exemplo de visual para apostar em festas privadas, exalando elegância e delicadeza.

13. A mescla do body rosa com o shorts jeans proporciona um visual leve e praiano, uma aposta e tanto para passar o ano novo na praia e no calor.

