13 expressões racistas para retirar do seu vocabulário

O Dia da Consciência Negra é celebrado nesta sexta-feira, 20 de novembro – fazendo referência à morte de Zumbi, um dos principais líderes do Quilombo dos Palmares, em 1695. A data é de extrema importância para refletir sobre questões raciais , que tomaram proporções ainda maiores após a popularização do movimento “Vidas Negras Importam” este ano.

A luta antirracista é uma temática complexa e que exige muito aprendizado e consciência, devendo ser apoiada, inclusive, pelas pessoas brancas . Um dos pontos defendidos é a valorização de profissionais negros no mercado de trabalho, nas mais diversas áreas. Além de aprender mais sobre a causa, você pode começar valorizando influenciadoras digitais negras, que produzem ótimos conteúdos nas redes sociais. A seguir, listamos algumas delas. Confira!

7 influenciadoras pretas para conhecer no Dia da Consciência Negra

Nath Finanças ( @nathfinancas )

Nathalia Rodrigues, mais conhecida como Nath Finanças, revolucionou a forma de falar sobre dinheiro na internet ao trazer conteúdos direcionados à população de baixa renda. Com a linguagem descontraída e didática da administradora, fica muito mais fácil entender sobre economia e investimentos.

Gabi Oliveira (@ gabidepretas )

A comunicadora social é conhecida por muitos como a “rainha das makes”. Entretanto, Gabi aproveita suas plataformas digitais para ir muito além do mundo da beleza e traz conteúdos importantíssimos sobre as temáticas do racismo e outras questões relacionadas. Seus looks também são incríveis e rendem ótimas inspirações!

Camilla de Lucas (@ camilladelucas )

Sabe aquela blogueira bem ‘vida real’, que aborda os perrengues do dia a dia com muito bom humor? Essa é a Camilla de Lucas. Além de maquiagens maravilhosas e looks lindos para se inspirar, ela também arrasa nos vídeos no aplicativo TikTok , sendo um mais divertido que o outro.

Nátaly Neri (@ natalyneri )

Nátaly é uma ótima indicação para quem deseja aprender mais sobre o veganismo , consumo consciente e moda sustentável. Além de ser especialista nesses assuntos, a estudante de Ciências Sociais também traz reflexões valiosas sobre diversidade, valorização da mulher negra e políticas públicas; conhecimentos indispensáveis para os dias atuais.

Preta Rara ( @pretararaoficial )

Preta Rara é rapper , historiadora, escritora e apresentadora do programa Talk Five, no Globoplay. Antes de se tornar um verdadeiro fenômeno, Joyce Fernandes já trabalhou como empregada doméstica, quando passou a compartilhar no Facebook certos abusos profissionais. Hoje, inspira diversas outras mulheres ao falar de racismo , feminismo e gordofobia em suas redes sociais!

Bianca DellaFancy ( @biancadellafancy )

A drag queen e modelo é um verdadeiro ícone das maquiagens artísticas, no melhor estilo “RuPaul’s Drag Race”. Como se já não bastasse, Bianca DellaFancy também é DJ, arrasa nos looks e compartilha fotos de tirar o fôlego. Vale a pena seguir e aprender um pouco mais sobre temas LGBTQIA+ , racismo e diversidade.

Pretas pelo Globo ( @pretaspeloglobo )

O perfil é uma plataforma colaborativa em que diversas mulheres pretas compartilham suas experiências de viagem ou morando em outros países. O conteúdo, idealizado pela jornalista Kenya Sade , traz a importância da ocupação dos espaços por elas, entre dicas e trocas de vivências.

E aí, você já conhecia alguma dessas influenciadoras negras ? Além de valorizar o trabalho de profissionais extremamente competentes, você também pode aproveitar o Dia da Consciência Negra para aprender mais sobre as questões raciais, manifestar-se sobre o tema nas redes sociais e apoiar o movimento antirracista!

