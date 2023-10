Personare 13 coisas sobre Sexta-feira que você precisa saber

Na véspera do eclipse mais poderoso dos últimos tempos, no dia 14 de outubro de 2023 , vamos ter uma Sexta-feira 13. Ou seja, uma data que evoca superstições e mitos junto de um trânsitos mais tensos da Astrologia. Neste contexto excepcional, convidamos você a saber 13 coisas sobre Sexta-feira 13 que você precisa conhecer .

A data é mundialmente conhecida por trazer má sorte e muita gente acredita em superstições. Mas qual será o significado deste dia? O Personare reuniu um time de especialistas de diferentes áreas e te conta a seguir 13 coisas sobre Sexta 13.

A gente te conta o significado do número 13 segundo a Numerologia, a origem polêmica Sexta-feira 13, como escapar da má sorte, além de curiosidades, segundo o numerólogo Yub Miranda , as astrólogas Nai Tomayno e Sofia Vaz , o tarólogo Leo Chioda , e as terapeutas Solange Lima e Andrea Leandro .

Mas antes de acreditar em agouros e má sorte, dá uma olhada nas previsões do seu Ano Pessoal no Mapa do Ano 2023 , para saber como estão as tendências para este momento.

13 coisas sobre Sexta 13

1. Origem do azar da Sexta-feira 13

Há várias teorias para a Sexta-feira 13 ser considerada uma data de azar. A mais forte delas é do século XIV. No dia 13 de outubro de 1307, o rei da França Filipe IV decretou que os membros dos Cavaleiros Templários (exército de monges criado para proteger os peregrinos, que mais tarde foi acusado de heresia) deveriam ser perseguidos, torturados e presos, culminando em muitas mortes.

2. Significado do número 13

Na Numerologia, o significado do número 13 pode representar um certo desafio, porque enquanto os números 1 e 3 (que formam o 13) simbolizam coragem, iniciativa e otimismo, o número 4 (resultante da soma 1+3) pede praticidade, perseverança e planejamento.

Então, há um conflito dentro do próprio número 13. Há luta entre o risco e a segurança. Entenda melhor aqui o simbolismo do número 13 .

3. Sexta-feira 13 para a Numerologia

Não há nada de especial (nem de azar, nem de sorte) na Sexta-feira 13 para a Numerologia — é um dia qualquer e um número recheado de simbolismos como qualquer outro.

No entanto, algumas pessoas podem se sentir desafiadas nessa data justamente por representar tendências tão opostas, como descrito no tópico anterior.

4. O que significa temer o número 13

Ter receio do número 13 pode significar falta de iniciativa e otimismo para buscar novas experiências mais prazerosas e criativas – que são características simbolizadas pelos números 1 e 3.

Ou, então, pode ser que você privilegie um dos extremos desse simbolismo: conservadorismo ou inovação; novidades ou comodidade; coragem ou resistência à mudança.

5. O que significa gostar do 13

Por outro lado, quando a pessoa sabe lidar com o número, consegue ter muitas ideias, comunicá-las e tem a determinação de realizá-las. Provavelmente, sabe unir teoria e prática, e consegue viver bem com as regras sociais sem perder sua originalidade e individualidade.

6. Como a Astrologia vê a Sexta 13

Apesar de toda a superstição da data, na Astrologia nos guiamos apenas pela ação dos Astros. Dias como Sexta-feira 13 ou mesmo portais como 23/03/23 não possuem um significado específico.

Tudo vai depender dos trânsitos que estiverem ocorrendo no Céu do dia e como eles vão estar “conversando” com o seu Mapa Astral. Para isso, melhor do que acreditar em superstições, é olhar aqui o Horóscopo Personalizado , e ver os seus trânsitos ativos.

7. Sexta-feira é dia de Vênus

Para a Astrologia Tradicional, sexta-feira é dia de Vênus, astro que fala sobre prazeres, afetos e desejos. Nada mais apropriado para o dia mais aguardado da semana, né? #Sextou

Nesta primeira Sexta-feira 13 de 2023, d Vênus está em Aquário , portanto, as relações podem pedir mais interação, troca intelectual e estímulo.

Além disso, a Lua está no Signo de Libra, trazendo ânimo e leveza, e a fase ainda é Cheia, portanto, é um momento para focar nos relacionamentos íntimos. No sábado, já entramos na Lua Minguante. Veja aqui o Calendário Lunar 2023 completo e como aproveitar cada fase.

8. Significado do 13º Arcano do Tarot – A Morte

A Carta de número 13 do Tarot é A Morte (saiba mais sobre ela aqui) . Apesar de ser um dos mais temidos Arcanos, a carta não tem um significado literal, de morte física. Ela representa uma necessidade de morrer para uma fase da vida e nascer para outra.

Ou seja, está relacionada a transformações — mudanças nem sempre esperadas, mas que são necessárias. Então, não tema a carta nem a Sexta 13. A Morte é o arcano que vem nos lembrar de que nós temos poder de escolher melhor e de fazer diferente.

9. Gatos pretos e bruxas

Uma das grandes superstições que envolvem a data é associar os fofos gatos pretos a algo ruim . Juntaram num caldeirão o fato de gatos serem animais noturnos e a cor preta , e ainda fizeram associação às bruxas, que nada mais eram que mulheres especiais – parteiras, curandeiras, erveiras, mas que foram vítimas de preconceito.

Deixe todos os mitos e lendas para atrás. Gatos são carinhosos, preto é a cor do poder e bruxas são mulheres poderosas que fazem bem à comunidade!

10. Superstições que funcionam

Depois de ter percebido que Sexta 13 é envolto em mitos e você que escolhe como quer viver esse dia, ainda assim pode aproveitar para fazer alguma “superstição positiva”.

Como, por exemplo, uma limpeza energética ou receber Harmonização energética gratuita já a partir desta sexta – é só clicar aqui . Com certeza só fará bem a você.

11. Óleos essenciais para a data

Ao invés de acreditar em azar ou qualquer outra coisa, aproveite a sexta-feira para usar o poder da Aromaterapia na sua vida. Especificamente para a Sexta 13, use os óleos essenciais ligados à data:

óleo essencial de Vetiver para o número 1, que vai ajudar a dar um up na sua vida

para o número 1, que vai ajudar a dar um up na sua vida óleo de hortelã pimenta e o limão siciliano , que ajudam a trazer clareza mental e energia, relacionados ao 3

e o , que ajudam a trazer clareza mental e energia, relacionados ao 3 óleo essencial de Lavanda , porque traz equilíbrio e está ligado ao número 4 (soma de 1+3)

12. Cores para usar e abusar

Outra dica para afastar qualquer energia ruim nesta Sexta 13 é apostar nas cores relacionadas aos números do dia:

vermelho para o 1 e vai dar mais energia, vitalidade e ação

para o 1 e vai dar mais energia, vitalidade e ação amarelo para o 3, estimulando o raciocínio e o intelecto

para o 3, estimulando o raciocínio e o intelecto verde para o 4, que traz serenidade e equilíbrio

13. Aproveite a Sexta como qualquer outro dia

Então, diante de tudo que foi dito até aqui com relação ao número, fica evidente que por trás de medos e superstições existe uma mensagem.

A de que é preciso saber arriscar com confiança e planejamento, rumo ao que precisa ser mudado e reestruturado em nossas vidas. Tais mudanças pedem coragem e, ao mesmo tempo, pés no chão.

Confira também:+ Saiba tudo sobre o seu jeito ser, desafios e potenciais. Faça o seu Mapa Astral aqui e leia uma amostra grátis .+ Descubra a missão da sua fase 2023, com previsões baseadas no número do seu ano pessoal .+ Quer mais previsões para o seu dia? Aqui tem um horóscopo gratuito baseado em todo o seu Mapa Astral, leia agora !+ Tarot: tire 13 cartas e descubra o que pode rolar na sua vida nos próximos seis meses. Jogue agora !

Personare

A equipe Personare é formada por pessoas que estão em processo constante de conhecimento sobre si mesmas, sobre o mundo e sobre as relações humanas. Compartilhamos aqui conteúdos apurados junto aos nossos mais de 100 especialistas em diferentes áreas holísticas, como Astrologia, Tarot, Numerologia e Terapias.

[email protected]

O post 13 coisas sobre Sexta-feira que você precisa saber apareceu primeiro em Personare .

Fonte: Mulher