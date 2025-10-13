12º BPM realiza prisões e apreensões em Linhares

Durante operação da Força Tática na madrugada de sexta-feira (10), em Chapadão das Palminhas, zona rural de Linhares, militares cumpriram um mandado de internação cautelar e apreenderam munições de calibre restrito. Após denúncia via CCO informando que dois indivíduos, envolvidos em confrontos armados e em um homicídio recente, estariam escondidos em uma residência na localidade, as equipes cercaram o imóvel e anunciaram a presença policial. Durante a ação, foram localizados e detidos os suspeitos, sendo apreendidas 22 munições 9mm intactas e dois aparelhos celulares. Ambos foram conduzidos ao DPJ de Linhares para as devidas providências.

Ainda na noite de quinta-feira (09), por volta das 20h10, uma equipe realizava patrulhamento pelo bairro Conceição, em Linhares, quando dois indivíduos em uma motocicleta sem placa desobedeceram à ordem de parada e iniciaram fuga em alta velocidade, colocando em risco pedestres e motoristas. Após acompanhamento por vários bairros, os suspeitos foram interceptados no Novo Horizonte. Eles resistiram à abordagem, sendo necessário o uso progressivo da força. A motocicleta foi apreendida, e os detidos foram encaminhados ao DPJ de Linhares, sem lesões aparentes.

Mais cedo, às 18h do mesmo dia, uma operação integrada entre a Força Tática, o Serviço Reservado e a equipe K9 resultou na prisão de dois suspeitos por tráfico de drogas na zona rural de Chapadão das Palminhas. A ação foi desencadeada após denúncias de que indivíduos estariam utilizando um lava-jato como fachada para o tráfico. No local, foram apreendidas uma submetralhadora 9mm, 25 munições de diversos calibres, dois carregadores, entorpecentes (99 pedras de crack e 27 buchas de maconha), balança de precisão, dinheiro em espécie e celulares. O cão de faro Pantera auxiliou na localização das drogas escondidas.

Todos os suspeitos e materiais apreendidos nas diversas ocorrências foram encaminhados à delegacia para as devidas providências.

