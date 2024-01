12º BPM divulga dados operacionais de 2023

O 12° Batalhão da Polícia Militar apresenta os dados operacionais obtidos ao longo do ano de 2023. O trabalho resultou em diversas abordagens, apreensões de armas, drogas e pessoas detidas.

Em 2023, os resultados operacionais dos policiais militares refletiram um comprometimento notável com a segurança pública. A atuação desses profissionais de segurança pública foi marcada por esforços no enfrentamento a criminalidade e manutenção da ordem pública na sociedade.

No total foram 12.538 Ocorrências registradas;43.607 abordagens realizadas;678 veículos apreendidos (542 motocicletas, ciclomotores e motonetas 136automóveis/outros);4.060 autos de infração de trânsito confeccionados;106 veículos recuperados;188 armas de fogo e 2.503 munições apreendidas;⁠1.227 Pessoas detidas.

Além de números expressivos na apreensão de drogas resultando em 9.249 pedras de crack; aproximadamente 3.5kg de crack; 7.672 buchas de maconha; aproximadamente 109.8kg de maconha; 2.086 papelotes de cocaína; 1.517 pinos de cocaína apreendidas.

O comandante do 12ºBPM, tenente-coronel Taciano Ramses Barbosa Grampinha, enalteceu os resultados obtidos no ano de 2023, destacando a excelência no trabalho realizado pelos policiais militares do Batalhão.

Informações à imprensa:

Assessoria de Comunicação da PMES:

Tenente-coronel MARIO DE OLIVEIRA FERNANDES JUNIOR

Tels. (27) 3636-8717 / 3636-8718

E-mail: [email protected]

Subseção de Jornalismo PMES:

Tel. (27) 3636-8715

E-mail: [email protected]

Fonte: POLÍCIA MILITAR ES