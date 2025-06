12º Batalhão realiza caminhada ecológica nos Pontões Capixabas em comemoração aos 15 anos de história

Como parte das comemorações do 15º aniversário do 12º Batalhão, foi realizada, nesta -feira (26), uma Caminhada Ecológica nos Pontões Capixabas, em Pancas, reunindo militares de diversos setores da Unidade em um momento de integração, saúde e conexão com a natureza.

A atividade teve como cenário uma das paisagens naturais mais impressionantes do Espírito Santo, com trilhas entre formações rochosas monumentais e o verde exuberante da região — uma experiência marcante que celebrou não só a história do batalhão, mas também a união e o espírito de equipe do efetivo.

Como ponto alto do passeio, todos os participantes tiveram a oportunidade de descer pela Mega Tirolesa dos Pontões, com impressionantes 3 quilômetros de extensão, 400 metros de altura e velocidades que ultrapassam os 120 km/h. Emoção, superação de limites e adrenalina marcaram essa etapa do evento.

A caminhada e a descida na tirolesa foram mais do que atividades recreativas: representaram a força, o equilíbrio e a determinação de homens e mulheres que, diariamente, vencem desafios em prol da segurança da população capixaba. Este momento especial reforça os laços de camaradagem e reforça a importância do cuidado com o bem-estar físico e mental dos nossos policiais, fortalecendo a missão de servir com honra, coragem e compromisso.

