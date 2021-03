12ª CIA IND realiza solenidade em comemoração ao seu 4º aniversário

Valorização policial militar. Esta foi a marca do evento que comemorou o 4 º aniversário da 12ª Companhia Independente, realizado na manhã desta quinta-feira (04), no Centro de Celebrações da 1ª Igreja Batista, em Jardim Camburi, Vitória. Mais de 40 policiais militares foram homenageados por terem se destacado no serviço operacional e administrativo nos anos de 2019 e 2020. Ainda na solenidade, 10 pessoas foram contempladas com o título de “Amigo da 12ª CIA IND”. Major Gustavo, comandante da 12ª CIA IND

Participaram deste importante momento o secretário de estado da Segurança Pública e Defesa Social, coronel Alexandre Ofranti Ramalho; o comandante-geral da PMES, coronel Douglas Caus; o coronel RR Jailson Miranda; o tenente-coronel Emerson Bariani, representando o comando de policiamento ostensivo metropolitano; a vice-prefeita de Vitória, capitã Estefane da Silva Franca Ferreira; o secretário municipal de Segurança Urbana de Vitória, delegado Ícaro Ruginski Borges Nascimento da Silva e o delegado chefe 6ª Delegacia de Jardim Camburi, Fabiano Rosa, além de vereadores, líderes comunitários, membros de associações e familiares.

Cada policial militar que foi convocado pelo mestre de cerimônia a tomar posição de destaque foi ovacionado pelos seus comandantes, familiares e amigos ali presentes. O anfitrião da casa, major Gustavo Alves de Souza Tononi fez questão de cumprimentar um a um, demonstrando o seu reconhecimento e valorização como comandante da 12ª Companhia Independente, em nome de toda a Polícia Militar.

O secretário de segurança, coronel Ramalho e o comandante-geral da PM, coronel Caus também parabenizaram pessoalmente os agraciados e, na oportunidade, também foram prestigiados com uma placa de honra ao mérito pelo reconhecimento da atuação destes em prol das necessidades das comunidades pertencentes à área continental de Vitória. O coronel Laurismar Tomazelli também foi homenageado, na pessoa do tenente-coronel Emerson Bariani, que o representou durante a solenidade. Amigos da 12ª CIA IND

De forma singular, o sargento Harley Glaucio Barcelos de Moura foi homenageado por ter se dedicado bravamente desde o início do projeto ”Rede Comunidade Segura”, estreitando laços entre a Polícia Militar e a comunidade, aproximando, interagindo e gerando confiança entre os moradores e a Instituição. Seus esforços foram fundamentais para o alcance de uma importante redução na criminalidade local, o que motivou as lideranças comunitárias da área continental de Vitória a homenageá-lo.

Em sua fala, o comandante da 12ª CIA IND, major Gustavo demonstrou toda a satisfação de comemorar mais um aniversário da Unidade, mesmo que de forma restrita devido a Pandemia, mas com a emoção de poder honrar os seus destaques operacionais. “Eles são merecedores de toda a homenagem e reconhecimento, a todo instante, por tudo que realizam em nossa comunidade. A 12ª CIA IND é composta por 15 bairros, 120 mil moradores residentes, o que representa 33% da cidade de Vitória. Então, a responsabilidade dos nossos militares é grande. E eles executam o serviço diuturnamente com profissionalismo, empenho e maestria. Os senhores são os nossos sentinelas da “cidade sol”, declarou. Os destaques operacionais da Unidade

O comandante-geral da PMES, coronel Douglas Caus saldou os homenageados e os referiu como exemplos a serem seguidos pela tropa policial militar. “Fico feliz em ver essa dedicação ao serviço militar. Vocês são referência para a Instituição e para a sociedade. Nosso planejamento à frente do comando está sendo bem executado nas comunidades, que estão sendo ouvidas e tendo as suas necessidades atendidas da melhor maneira possível. Parabéns aos nossos guerreiros pelo excelente trabalho”, destacou. Em meio ao seu discurso, o oficial quebrou o protocolo e cumprimentou o sargento RR José Carlos Fraga, militar de RG 00.220-1, e prestou continência pelo tempo que serviu à Polícia Militar, por todo o empenho e abnegação dedicados à Instituição.

Por sua vez, o coronel Ramalho disse que fazer segurança pública num país tão desigual é um desafio grandioso, principalmente com tantas pressões e cobranças. Falou sobre os recentes confrontos entre criminosos com a Polícia Militar, demonstrando sua perplexidade em ver que um profissional que entra na comunidade pra levar paz é recebido a tiros. “Não vamos permitir isso, pois o policial representa o estado e merece o respeito de todos”, completou. O secretário elogiou a postura e o trabalho dos policiais militares em destaque, além dos seus familiares, que dão todo o suporte que eles precisam para encarar os desafios diários.

A solenidade foi encerrada com um coffee break oferecido aos presentes.

