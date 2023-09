12ª CIA IND realiza entrega de placas do Programa Rede Comunidade Segura

Na manhã de hoje (27), a 12ª Companhia Independente realizou mais uma entrega de placas do Programa Rede Comunidade Segura para moradores, comerciantes e síndicos da região continental de Vitória.

O evento ocorreu na quadra poliesportiva do bairro República e contou com a presença do coronel Rodrigo Araújo Bulhões, comandante do Primeiro Comando De Polícia Ostensiva Regional, do major Isaac Rubim Garcia, comandante da Unidade Operacional, do capitão Vítor Nunes Lima, bem como de oficiais e praças da Unidade.

Essa ação representa mais uma expansão do programa, que tem como objetivo congregar esforços da sociedade e da Polícia Militar, em uma atuação integrada, preventiva e em rede, visando antecipar-se aos crimes, dificultar e desestimular a ação de criminosos, com foco na construção de um ambiente mais seguro para a população capixaba.

Vale lembrar que o programa visa, também, despertar na sociedade seu importante papel na segurança pública, por meio da vigilância, troca de informações e medidas preventivas, permitindo assim, um aumento na parceria com a Polícia Militar.

Fonte: POLÍCIA MILITAR ES