1,2,3… testando: hidratantes corporais para usar neste verão

Divulgação Gel para pele seca Bio Oil

A chegada do verão no hemisfério Sul coincide com as festas de final de ano, trazendo – junto com as temperaturas altas – o desejo de relaxar à beira da praia ou da piscina (mantendo o distanciamento social, claro) e aproveitar os belos dias ensolarados.

Para manter a pele bonita e evitar danos causados pelo vento, cloro e água do mar, nada melhor que apostar em um bom hidratante corporal . Afinal, a pele é o maior órgão de nosso corpo e merece estar sempre bem cuidada . Veja a seguir a resenha de produtos enviados pelas marcas para a equipe do iG Delas e nossas impressões sobre eles.

Gel para Pele Seca Bio-Oil

“A primeira coisa que pensei quando testei esse hidratante em forma de gel foi: deve ser perfeito pra levar pra praia! Dito e feito: usei algumas vezes em casa nas áreas mais ressecadas do corpo, como joelhos, pés e cotovelos, mas foi na viagem pra praia que eu consegui realmente ver os efeitos dele no corpo todo.

Segundo o fabricante, o Gel para a Pele Seca Bio-Oil substitui o alto percentual de água comum a cremes hidratantes por óleos e manteigas. O resultado é uma consistência de gel que quando aplicado na pele se transforma num óleo altamente hidratante, perfeito pra usar após um banho de mar ou quando você abusou da exposição ao sol.

Ele é beeeem oleoso e não absorve com muita facilidade, então não é recomendado para quem não gosta da sensação de ficar besuntada ou não tem costume de usar óleos corporais. Em compensação, ele recupera rapidamente a hidratação da pele corporal e, se deixado na geladeira, ainda dá uma sensação gostosa de alívio refrescante bem comum nos géis pós-sol.

O produto contém ingredientes poderosos, como manteiga de karité, ureia, vitamina B3 e o ácido hialurônico e está disponível em embalagens de 50, 100 e 200 gramas e pode ser comprado por preços que variam de R$ 30 a R$ 90 em média, dependendo do tamanho da embalagem.

Cada aplicação rende muito, porque um pouquinho dá pra espalhar bastante. O cheiro é bem suave e não briga a fragrância de outros produtos, como desodorante, perfume e creme de cabelo. O único porém, pra mim, é a embalagem. Como o gel pode derreter um pouquinho com o calor é necessário embalar com plástico para evitar riscos que ele vaze na nécessaire”.

Fhoutine, 40, editora

Divulgação Produtos Cetaphil Advanced Loção Hidratante

Linha Cetaphil para pele seca e sensível

“Apesar de a minha pele ter uma tendência até a ser mais oleosa, ela é bastante sensível e, por isso, resolvi testar essa linha. Foram meses usando duas versões do Cetaphil Advanced Loção Hidratante e os resultados foram bem positivos.

Para começar, optei pela loção que oferecia hidratação média em uma embalagem de 473 ml. Apesar de deixar o corpo com aquela sensação “melequenta” logo depois a aplicação, não tive nenhuma irritação na pele – o que geralmente acontece quando uso hidratantes que não são hipoalergênicos. Com poucos dias de uso já senti a pele do corpo, principalmente as pernas, mais macias.

Já a loção da embalagem de 226 g, apesar de ter o mesmo nome e também prometer uma hidratação média, me pareceu mais potente. O creme parecia um pouco mais denso e, mesmo assim, fácil de se espalhar. Também não tive problemas com alergias e o corpo ficou logo bem hidratado.

A vantagem dessa linha para mim é contar com produtos sem fragância, ideal para quem sofre também com alergias respiratórias, como eu”.

– Aretha, 37, editora

Creme Hidratante Desodorante Giovanna Baby Q10 Classic

Divulgação Hidratantes Giovanna Baby

“Pra mim, Giovanna Baby tem cheiro de infância. Lembro que minha mãe sempre comprava alguns produtinhos para passar e o cheiro me trazia uma sensação gostosinha.

Há algum tempo, a marca lançou uma coleção de cremes hidratantes desodorantes com os cheiros clássicos da marca: Classic, Blue, Blanc Vanilla. No começo, eu achei que passar eles diariamente seria enjoativo, mas estava enganada, felizmente.

Os três vem com embalagens de 400 ml, são bem grandes. Cada um custa R$29,90. O creme é rico em vitamina E e promete uma super hidratação, deixando a pele macia e perfumada durante o dia.

O creme rende muito, um pouquinho que eu passo na mão já deixa meu corpo bem hidratado. Na primeira vez que passei, eu já senti uma diferença considerável, principalmente nas partes que ficam mais secas no verão.

O creme cumpre muito bem o que ele promete. Estou passando ele depois do banho todas as noites, e alem de sentir minha pele mais macia e brilhante, eu acordo ainda com o cheiro dele. Dá até uma felicidade maior antes de começar o home office”.

– Paola, 22, repórter