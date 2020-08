12ª Companhia Independente apresenta os resultados operacionais

.

O comandante-geral da PMES, coronel Douglas Caus, segue com seu plano de comando, visitando as unidades da Instituição. Nesta terça-feira (04), receberam a visita técnica o 5º Batalhão, com sede em Aracruz, e a 8ª Companhia Independente, sediada no município de Santa Teresa.

Pela parte da manhã, o comandante-geral esteve no 5º Batalhão. Lá foi recebido pelo tenente-coronel Cláudio Silva e por oficiais e praças da Unidade. O 5º Batalhão é dividido em quatro companhias, isso incluindo a Força Tática. Tem sua sede localizada no município de Aracruz e é responsável pelo policiamento ostensivo em Aracruz, João Neiva, Ibiraçu e Fundão.

A primeira ação programada para a visita foi conhecer as instalações físicas do Batalhão. Já no auditório, o tenente-coronel Cláudio, em sua apresentação, fez o detalhamento do efetivo, indicadores criminais registrados pelo 5º Batalhão, além de mencionar as inovações e projetos futuros para a Unidade. A estrutura do Batalhão, que está preste a fazer aniversário no próximo mês de setembro, foi elogiada pelo comandante-geral por sua conservação.

Já na parte da tarde, a agenda foi cumprida no município de Santa Teresa, onde fica localizada a sede da 8ª Companhia Independente. Além do município sede, a companhia abrange ainda as cidades de São Roque do Canaã, Santa Maria de Jetibá, Itarana, Itaguaçu e Santa Leopoldina. A 8ª Cia Independente está subordinada operacionalmente ao Comando de Polícia Ostensiva Serrano (CPO Serrano).

Atualmente a Companhia Independente é comandada pelo major Márcio Cunha Cabral e foi ele, junto com os oficiais e praças da Unidade, quem recepcionou o coronel Douglas Caus para a visita.

Antes de iniciar de fato a visita, o comandante-geral foi homenageado por um admirador da Instituição. Rodolfo Sperancin é morador do Distrito de Guaraná, município de Aracruz e foi convidado para tocar a Canção do Soldado Capixaba, Hino Oficial da PMES, em sua concertina. Essa foi a forma que ele encontrou de demonstrar sua admiração pela Instituição. Na sequência, o coronel Caus participou de uma homenagem a três policiais militares da Unidade que participaram efetivamente da construção da sede da Companhia em 1991 e ainda hoje compõem seu efetivo. A sede da Companhia ganhou uma galeria com imagens que retratam a época de sua construção. Em seguida foram realizadas as formalidades da visita técnica.

O coronel Douglas Caus durante o encontro nas duas Unidades falou sobre a reposição da frota, dos projetos para construção de algumas unidades da PMES e recuperação de infraestrutura de outras, além de seu planejamento referente aos recursos humanos e recomposição do efetivo.

“Tive a oportunidade, nessas visitas, de conhecer as necessidades de infraestrutura e de equipamentos, para que junto ao Governo nós possamos traçar um planejamento de recuperação, bem como aquisição de viaturas para valorizarmos cada vez mais o nosso policial militar e assim ele vai prestar um melhor serviço à sociedade capixaba”, destacou o comandante-geral.

Informações à Imprensa:

Diretoria de Comunicação Social PMES:

CORONEL DALTRO ANTONIO FERRARI JUNIOR

Tel. (27) – 3636-8717 / 3636-8718

E-mail: [email protected]

Subseção de Jornalismo PMES:

1º TENENTE ANTHONY MORAES COSTA

Tels. (27) 99625-1106 / 98823-8857

E-mail: [email protected]