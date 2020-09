12ª Companhia Independente apresenta indicadores de produtividade

.

Após tentativa de fuga, um homem e duas mulheres foram detidos pela PRF com 160 buchas de maconha, no município de Cariacica/ES.



A Policia Rodoviária Federal (PRF), deteve na noite de ontem (02), um homem e duas mulheres que portavam 160 buchas de maconha no interior de um carro no município de Cariacica/ES.

Agentes realizavam fiscalização no km 290 da BR 101, na rodovia do Contorno, em Cariacica/ES, quando deram sinal de parada para um veículo GM/Corsa , no entanto, o condutor desobedeceu a ordem, acelerando o automóvel e empreendendo fuga em direção à Cariacica Sede, pela rodovia estadual José Sette.

Cerca de 500 metros após ,os PRF´s conseguiram interceptar o mesmo.

No momento da abordagem, foi sentido um forte odor de maconha exalando do interior do veículo, foi notado também um comportamento estranho por parte do condutor e das duas passageiras.

Dessa forma, os policiais iniciaram uma vistoria minuciosa no interior do veículo, localizando uma sacola plástica contendo 160 buchas de maconha, além de duas porções de cocaína.

Questionado, o condutor afirmou que havia pego a droga no bairro Vale dos Reis, em Cariacica/ES e a levaria para o município de Santa Maria de Jetibá/ES.

Os envolvidos e os entorpecentes foram encaminhados para o Departamento de Policia Judiciária (DPJ) de Cariacica/ES.