11º Batalhão utiliza Leitor de Placas para fiscalizações de trânsito

Na manhã desta quarta-feira (03) foi realizado no Centro de Barra de São Francisco uma fiscalização educativa com a utilização do novo Leitor de Placas.

O equipamento possui a função de ler os caracteres e informar, através do sistema integrado ao Detran, as restrições contidas no veículo, auxiliando assim as fiscalizações de blitz policial.

“Com a utilização do Leitor de Placas, os policiais estarão ainda mais preparados para levar à sociedade capixaba uma maior tranquilidade no trânsito”, destacou o comandante da unidade, tenente-coronel Rômulo Souza Dias.

Informações à Imprensa:

Diretoria de Comunicação Social PMES:

CORONEL JOSÉ AUGUSTO PICCOLI DE ALMEIDA

Tels. (27) 3636-8717 / 3636-8718

E-mail: [email protected]

Subseção de Jornalismo PMES:

Tel. (27) 3636-8715

E-mail: [email protected]