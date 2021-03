11º Batalhão sedia reunião da Área Integrada de Segurança Pública

Na manhã desta terça-feira (02), ocorreu na sede do 11º Batalhão, em Barra de São Francisco, mais uma reunião de avaliação de indicadores da Área Integrada de Segurança Pública (AISP 11).

Na primeira parte da reunião foram apresentados dados estatísticos relativos aos indicadores de homicídios, crimes patrimoniais e operacionais dos municípios sob a circunscrição da AISP 11, que além de Barra de São Francisco, reúne os municípios de Água Doce do Norte, Águia Branca, Ecoporanga e Mantenópolis.

Graças às ações empreendidas pelas forças de segurança da região, até o presente momento os números estão estáveis em comparação ao primeiro bimestre do ano passado. É importante frisar que o ano de 2020 apresentou os melhores indicadores dos últimos anos, portanto, manter o controle é um mérito que merece ser destacado.

Na sequência foi tratado sobre a implantação dos sistemas de vídeo monitoramento, fiscalização e melhoria das condições de circulação viária e regulação dos horários de funcionamento dos bares em Barra de São Francisco. Por fim foi aberta a palavra às autoridades presentes que destacaram a importância da reunião e a integração da Polícia Militar do Espírito Santo, Polícia Civil e Polícia Militar de Minas Gerais em prol da segurança pública na região.

A reunião contou com a participação do comandante do 11º BPM, tenente-coronel Rômulo; do chefe da 14º Delegacia Regional de Barra de São Francisco, delegado Leonardo Forattini; do diretor do Presídio Regional de Barra de São Francisco, Makssuel Delevidove; do secretário de Defesa Social, Trânsito e Guarda Municipal, capitão RR Valmer e sua equipe; além de oficiais e praças do 11ºBPM; e o vereador sargento Farias, representando o Legislativo Municipal.

