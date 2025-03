11º Batalhão apreende maconha e crack em Barra de São Francisco

Na noite dessa quarta-feira (12), policiais militares do 11º Batalhão realizaram apreensão de maconha e crack, em bairro de Barra de São Francisco.

Com o auxílio da cadela farejadora Athena, no bairro Irmãos Fernandes, em apoio à Polícia Civil, os policiais visualizaram um suspeito. Ao perceber a presença da guarnição, o homem fugiu para o interior de uma residência. No trajeto ele dispensou uma sacola. Após buscas no local, os policiais localizaram e apreenderam 150 pedras de crack, além de 41 pedaços da mesma sustância.

Já na Avenida Vinícius de Morais, bairro Estrela, os militares da Força Tática receberam informações sobre um homem que estaria comercializando entorpecentes. Ao se aproximarem do local, os policiais visualizaram um indivíduo que tentou fugir, mas foi rapidamente alcançado e abordado. Durante a fuga, o suspeito dispensou uma quantidade de drogas. Ao realizar a busca no local, a equipe encontrou um pedaço grande de maconha, 27 buchas da mesma droga, além de material para embalagem, um aparelho celular e R$ 48,00 em espécie.

O detido foi conduzido a 14ª Delegacia Regional, juntamente com o material apreendido.

