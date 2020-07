11 receitas com sobras de carnes para não desperdiçar nada

O que fazer quando a geladeira está vazia e você sem criatividade nenhuma para preparar algo novo para o almoço , jantar ou, até mesmo, o lanche da tarde? Antes de sair cozinhando, vale a pena aproveitar o que já tem pronto, criando algumas receitas com sobras de carne .

Isso mesmo! Se restou aquele pouquinho do bife de ontem, frango ou peixe, você possui várias opções para reinventar suas refeições e montar algo muito gostoso. Nem vai parecer que você usou as sobras de outro dia e todos vão adorar saborear estes pratos.

Renove as suas refeições com as receitas com sobras de carne

1. Bolinho de arroz com pernil

Foto: Guia da Cozinha

Ingredientes:

2 xícaras (chá) de arroz cozido

1 colher (sopa) de cebola ralada

1 dente de alho amassado

2 colheres (sopa) de cheiro-verde picado

1 xícara (chá) de pernil cozido ou assado desfiado

1/2 xícara (chá) de leite

1 ovo batido

1 colher (café) de fermento em pó

Sal e pimenta-do-reino a gosto

1 xícara (chá) de farinha de trigo

2 xícaras (chá) de farinha de rosca

12 tiras de queijo coalho

Óleo para fritar

Modo de preparo:

Em uma tigela, misture o arroz, a cebola, o alho, o cheiro-verde, o pernil, o leite, o ovo, o fermento, sal, pimenta e a farinha de trigo. Com as mãos, modele os bolinhos, passe pela farinha de rosca e espete em uma das extremidades 1 tira de queijo, deixando uma parte para fora. Frite em óleo quente, escorra em papel absorvente e sirva em seguida.

2. Bolinho de peixe com geleia de pimenta

Foto: Guia da Cozinha

Ingredientes:

600g de batata com casca

500g de peixe branco cozido e desfiado

2 ovos

1 colher (sopa) de farinha de trigo

4 colheres (sopa) de maisena

1/2 cebola picada

1 dente de alho picado

Sal e pimenta-do-reino a gosto

Óleo para fritar

Molho:

1 xícara (chá) de açúcar

3 pimentas dedo-de-moça picadas sem sementes

1 xícara (chá) de suco de laranja

1 maçã sem casca ralada

Modo de preparo:

Para a geleia, em uma panela, misture o açúcar, a pimenta, o suco de laranja, a maçã e leve ao fogo médio, mexendo de vez em quando por 10 minutos ou até encorpar e ficar no ponto de geleia. Transfira para uma molheira e deixe esfriar. Cozinhe a batata em uma panela com água até amaciar. Escorra e passe ainda quente pelo espremedor. Despeje em uma tigela, adicione o peixe, os ovos, a farinha, a maisena, a cebola, o alho, tempere com sal e pimenta e misture. Modele bolinhos com as mãos e frite, aos poucos, em óleo quente, até dourar. Escorra sobre papel-toalha e sirva acompanhado da geleia.

3. Omelete de frango

Foto: Guia da Cozinha

Ingredientes:

4 ovos batidos

2 colheres (sopa) de creme de leite

1 colher (café) de ervas finas

Sal e pimenta-do-reino a gosto

Recheio:

1 colher (sopa) de manteiga

1 cebola picada

1 dente de alho amassado

2 xícaras (chá) de frango cozido e desfiado

1 tomate sem sementes picado

2 colheres (sopa) de ervilha em conserva escorrida

4 colheres (sopa) de milho verde em conserva escorrido

Sal, pimenta-do-reino e cheiro-verde picado

1 xícara (chá) de queijo mussarela ralado

Modo de preparo:

Para o recheio, em uma panela, em fogo médio, derreta a manteiga. Refogue a cebola e o alho por 3 minutos. Adicione o frango, o tomate, a ervilha e o milho. Tempere com sal, pimenta, cheiro-verde e reserve. Em uma tigela, misture os ovos, o creme de leite e as ervas finas. Tempere com sal e pimenta. Em uma frigideira antiaderente média, em fogo médio, espalhe metade da mistura de ovos. Deixe firmar e vire. Deixe firmar do outro lado e espalhe metade do recheio. Polvilhe com metade da mussarela e dobre a omelete ao meio, deixando que derreta a mussarela. Repita o procedimento com o restante da massa e do recheio, fazendo mais uma omelete. Sirva em seguida, se desejar, decorada com folhas de alface.

4. Sanduíche natural com frango desfiado

Foto: Guia da Cozinha

Ingredientes:

1 pacote de pão de forma (500g)

16 folhas de alface lavadas

Creme:

3 xícaras (chá) de frango cozido e desfiado

1 xícara (chá) de tomate-cereja cortados ao meio

1 cenoura ralada

4 colheres (sopa) de maionese

4 colheres (sopa) de cream cheese

4 colheres (sopa) de cheiro-verde picado

Modo de preparo:

Para o creme de frango, em uma tigela, misture o frango, o tomate-cereja, a cenoura, a maionese, o cream cheese e o cheiro-verde. Espalhe este recheio em metade das fatias de pão, divida as folhas de alface entre eles e feche os sanduíches com as fatias de pão restantes. Embrulhe, um a um, em filme plástico ou guarde em potes tampados na geladeira até o momento de servir.

5. Torta de frango cremosa com iogurte

Foto: Guia da Cozinha

Ingredientes:

2 xícaras (chá) de leite

1 xícara (chá) de óleo

1 pacote de creme de cebola (68g)

3 ovos

2 e 1/3 de xícaras (chá) de farinha de trigo

1 colher (sopa) de fermento em pó

Margarina e farinha de trigo para untar e enfarinhar

Queijo parmesão ralado a gosto para polvilhar

Recheio:

2 copos de requeijão cremoso (400g)

1 copo de iogurte natural (200g)

2 ovos

1 cubo de caldo de legumes

3 xícaras (chá) de frango cozido e desfiado

1 xícara (chá) de milho congelado

1 xícara (chá) de ervilha congelada

1/2 xícara (chá) de pimentão vermelho picado

1/2 xícara (chá) de pimentão amarelo picado

Sal e pimenta a gosto

2 xícaras (chá) de queijo mussarela ralado

Modo de preparo:

No liquidificador, bata o leite, o óleo, o creme de cebola, os ovos e adicione a farinha, aos poucos. Por último, coloque o fermento. Reserve. No liquidificador, bata o requeijão com o iogurte, os ovos e o caldo de legumes. Em uma tigela, coloque o frango e junte com o creme batido, o milho, a ervilha e os pimentões. Tempere com sal e pimenta. Despeje metade da massa em um refratário grande untado e enfarinhado e espalhe o recheio e a mussarela. Cubra com o restante da massa e polvilhe com parmesão. Leve ao forno médio, preaquecido, por 30 minutos ou até dourar levemente. Corte e sirva.

6. Estrogonofe de frango pratico e econômico

Foto: Guia da Cozinha

Ingredientes:

1 colher (sopa) de margarina

1,2kg de sobrecoxa de frango sem osso em cubos

1 cebola picada

1 dente de alho picado

1/2 xícara (chá) de ketchup

1 xícara (chá) de champignon fatiado

1 cubo de caldo de galinha

6 colheres (sopa) de água

1 lata de creme de leite

Sal, pimenta-do-reino e noz-moscada ralada a gosto

Modo de preparo:

Aqueça uma panela com a margarina, em fogo médio, e frite o frango até dourar. Adicione a cebola, o alho e refogue por 3 minutos. Acrescente o ketchup, o champignon, o caldo de galinha, a água e refogue por 3 minutos. Misture o creme de leite, sal, pimenta, noz-moscada e cozinhe por 5 minutos. Desligue e, se desejar, sirva acompanhado de arroz branco e batata palha.

7. Pão de fubá com linguiça

Foto: Guia da Cozinha

Ingredientes:

2 tabletes de fermento biológico fresco (30g)

2 colheres (sopa) de açúcar

1 colher (sobremesa) de sal

1 xícara (chá) de leite morno

1/2 xícara (chá) de óleo

2 ovos

1 xícara (chá) de fubá

3 xícaras (chá) de farinha de trigo (aproximadamente)

Óleo e farinha de trigo para untar e enfarinhar

1 gema para pincelar

Queijo parmesão ralado para pincelar

Recheio:

1 colher (sopa) de manteiga

1 cebola picada

2 dentes de alho amassados

5 gomos de linguiça toscana esmigalhada

Cheiro-verde picado a gosto

1 xícara (chá) de queijo prato ralado

Modo de preparo:

Em uma tigela, misture o fermento e o açúcar até dissolver. Adicione o sal, o leite, o óleo, os ovos, o fubá e misture. Junte a farinha, aos poucos, sovando até que desgrude das mãos. Se necessário, acrescente mais farinha. Cubra e deixe descansar por 1 hora. Em uma panela, em fogo médio, derreta a manteiga e frite a cebola e o alho por 3 minutos. Junte a linguiça, cheiro-verde e refogue por 10 minutos, mexendo até secar e dourar. Deixe esfriar. Abra a massa com um rolo, formando um retângulo, e espalhe o recheio e o queijo. Enrole como rocambole, fechando as laterais, e coloque em uma fôrma untada e enfarinhada. Pincele com a gema, polvilhe com parmesão e leve ao forno médio, preaquecido, por 40 minutos ou até assar e dourar. Deixe amornar e sirva.

8. Polenta com ragu de linguiça

Foto: Guia da Cozinha

Ingredientes:

1 e 1/2 xícara (chá) de fubá pré-cozido

6 xícaras (chá) de água

1 cubo de caldo de legumes

2 colheres (sopa) de manteiga

Manteiga para untar

Cheiro-verde picado para polvilhar

Molho:

3 colheres (sopa) de azeite

1 cebola picada

1 dente de alho picado

600g de linguiça toscana sem pele esmigalhada

3 tomates picados

1 lata de molho de tomate

Sal, pimenta-do-reino e manjericão picado a gosto

Modo de preparo:

Misture o fubá com metade da água até dissolver. Reserve. Aqueça uma panela em fogo médio com a água restante, o caldo de legumes e a manteiga até ferver e dissolver o caldo. Adicione o fubá dissolvido e cozinhe, mexendo até engrossar levemente. Cozinhe por 5 minutos, transfira para um refratário untado e reserve. Para o molho, aqueça uma panela com o azeite, em fogo médio, e frite a cebola, o alho e a linguiça até dourar. Adicione o tomate, o molho, sal, pimenta, manjericão e cozinhe por 10 minutos, mexendo de vez em quando, até formar um molho encorpado. Despeje sobre a polenta, polvilhe com cheiro-verde e sirva.

9. Escondidinho de costela desfiada

Foto: Guia da Cozinha

Ingredientes:

1kg de costela em pedaços

Sal, pimenta-do-reino e salsa picada a gosto

2 dentes de alho picados

1 cebola grande picada

1 tomate maduro picado

Purê:

1kg de mandioca em pedaços

Sal e pimenta-do-reino a gosto

1 xícara (chá) de leite

2 colheres (sopa) de manteiga

100g de queijo mussarela ralado

Modo de preparo:

Tempere a costela com sal e pimenta, coloque em uma panela de pressão e cubra com a água. Cozinhe por 40 minutos depois de iniciada a pressão. Desligue e coloque sobre água corrente para sair a pressão. Escorra e desfie a carne. Refogue a carne em uma panela com o alho e a cebola até dourar. Adicione o tomate, salsa, sal e pimenta e transfira para uma travessa média. Para o purê, cozinhe a mandioca em água fervente com sal por 25 minutos ou até amaciar. Escorra e passe ainda quente pelo espremedor. Aqueça o leite com a manteiga e adicione ao purê, misturando com uma colher de pau. Tempere com sal e pimenta e espalhe sobre o refogado. Polvilhe com o queijo e leve ao forno alto, preaquecido, por 15 minutos. Sirva em seguida.

10. Buraco quente aberto

Foto: Guia da Cozinha

Ingredientes:

2 colheres (sopa) de óleo

1 cebola ralada

2 dentes de alho picados

1 tomate sem sementes picados

500g de carne moída

1 envelope de caldo de carne em pó

1/2 xícara (chá) de azeitona verde picada

1 colher (sopa) de farinha de trigo

Sal, pimenta-do-reino e salsa picada a gosto

4 pães franceses cortados ao meio no comprimento

150g de queijo mussarela ralado

Modo de preparo:

Em uma panela, aqueça o óleo, em fogo médio, e refogue a cebola e o alho por 3 minutos. Junte o tomate e refogue por 2 minutos. Adicione a carne, o caldo de carne, a azeitona e refogue por 5 minutos ou até secar. Polvilhe a farinha e mexa até engrossar levemente. Tempere com sal, pimenta e salsa picada. Deixe amornar. Divida a carne entre as metades de pães sem o miolo e coloque em uma fôrma, um ao lado do outro. Polvilhe com a mussarela e leve ao forno médio, preaquecido, por 15 minutos ou até gratinar. Retire e sirva em seguida.

11. Escondidinho de carne com requeijão

Foto: Guia da Cozinha

Ingredientes:

1kg de filé-mignon em tiras

Sal, pimenta-do-reino e salsa picada a gosto

2 colheres (sopa) de azeite

1 cebola picada

2 dentes de alho picados

1 tomate sem sementes picado

Purê:

600g de mandioquinha cozida e amassada

2 colheres (sopa) de manteiga

1 caixa de creme de leite (200g)

Sal e pimenta-do-reino a gosto

1 xícara (chá) requeijão cremoso

50g de queijo parmesão ralado

Modo de preparo:

Em uma tigela, tempere a carne com sal e pimenta. Aqueça uma panela com o azeite, em fogo alto, e doure a carne. Adicione a cebola, o alho e refogue por 3 minutos. Junte o tomate e refogue por mais 2 minutos. Tempere com sal, pimenta, salsa picada e desligue. Coloque em um refratário médio e reserve. Para o purê, em uma panela, coloque a mandioquinha, a manteiga e o creme de leite. Leve ao fogo médio e refogue por 3 minutos. Tempere com sal, pimenta e espalhe sobre a carne, alisando com uma colher. Espalhe o requeijão e alise com uma colher. Polvilhe com o queijo parmesão e leve ao forno médio, preaquecido, por 10 minutos ou até dourar. Retire e sirva em seguida.

