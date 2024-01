Foto: Reprodução 11 melhores séries lançadas pela Netflix em 2023

A Netflix lançou séries bem marcantes nesse ano de 2023, que agradou tanto os assinantes quanto os críticos. Por isso, decidimos fazer uma lista relembrando as melhores séries lançadas pela plataforma 2023.

Diversas séries de ação, drama, romance e até de terror foram apontados como alguns dos melhores produções originais do streaming, o Techtudo publicou uma lista incrível com as melhores séries da Netflix em 2023. Vamos conferir?

Segundo o site que criou a lista, a seleção se baseia na repercussão dos títulos entre os usuários do streaming e as avaliações dos sites de críticas, como IMDb e Rotten Tomatoes. As produções levadas em consideração foram lançadas até o início de dezembro.

11. Diva à Deriva

O desempenho da série foi positivo entre o público e a imprensa especializada. No agregador IMDb, por exemplo, a produção debutou com nota 8,2, com base em 1,2 mil considerações. Considerado um dos grandes destaques entre os K-dramas, Diva à Deriva acompanha uma jovem que sonha em se tornar uma famosa cantora de K-Pop. Após um naufrágio, ela acaba presa em uma ilha deserta por 15 anos.

10. A Queda da Casa de Usher

Baseada no conto de terror homônimo de Edgar Allan Poe, a série conta com 8 episódios e foi criada por Mike Flanagan (A Maldição da Residência Hill), que assinou o roteiro junto com Emmy Grinwis. A trama acompanha dois irmãos, donos de uma empresa farmacêutica, vendo seu império ruir após a chegada de uma mulher misteriosa, que começa a assassinar todos os herdeiros da família.

9. Corpos

Baseado em uma graphic novel de Si Spencer, o enredo da minissérie conta a história de quatro detetives de épocas diferentes que devem investigar o mesmo assassinato. Isso porque um corpo aparece no mesmo local, mas em anos distintos — 1890, 1941, 2023 e 2053 —, trazendo um mistério de viagem no tempo para os profissionais separados pelas décadas. Uma série que gerou mistério e caiu no gosto do público.

8. Transatlântico

A série Transatlântico trata da história real de um grupo que ajudou muitas pessoas a saírem da França durante a ocupação alemã, na Segunda Guerra Mundial. Em 1940, o jornalista americano Varian Fry chega à Marselha, na França, com a missão de ajudar os refugiados a escapar do regime nazista. Então, ele monta o Comitê de Resgate Americano, que ajuda judeus, artistas e intelectuais a obter vistos para os Estados Unidos.

7. Diamantes brutos

Com criação e roteiro de Rotem Shamir e Yuval Yefet, o thriller belga tem direção de Cecilia Verheyden e leva em seu elenco Kevin Janssens (Vingança) e Ini Massez (Red Sandra). A trama, possui apenas oito episódios, segue os Wolfson, uma família de judeus ultraortodoxos que domina o império de diamantes na Antuérpia. Em meio a muitas reviravoltas, a série acompanha a sucessão do clã, a máfia da região e a lavagem de dinheiro.

6. Treta

Considerada uma das grandes estreias da Netflix em 2023, a série de comédia dramática é fruto de uma parceria com a popular produtora A24. A trama conta, em dez episódios, a história cheia de reviravoltas e consequências drásticas entre dois desconhecidos que nutrem uma raiva mútua após uma briga de trânsito.

5. DNA do crime

A trama da série de ação policial segue um grupo de agentes da Polícia Federal na investigação de um roubo gigantesco na fronteira entre o Brasil e o Paraguai. Com direito a muitos tiros, perseguições e roubos, o enredo promete agradar aos fãs do gênero. Uma série que acelera o coração dos espectadores, cheia de ação.

4. Ferry: A série

A produção belga Ferry: A Série é uma prequel da série Operação Ecstasy e uma sequência do filme homônimo. Na trama, acompanhamos a jornada criminosa de Ferry Bouman, um traficante europeu em ascensão, tentando conseguir dinheiro a todo custo. Com direção de Eshref Reybrouck e Joël Vanhoebrouck, estrelam o projeto Frank Lammers (Undercover), Yannick van de Velde (Rundfunk) e Elise Schaap (Fiéis).

3. O agente noturno

A série de suspense policial acompanha a jornada de um agente do FBI que descobre uma complexa conspiração interna contra os Estados Unidos. Baseada no romance best-seller homônimo de Matthew Quirk, a produção tem Shawn Ryan (S.W.A.T.) como showrunner.

2. A diplomata

Outra produção presente na lista das melhores séries da Netflix em 2023 é A Diplomata. O seriado tem oito episódios e é uma criação da showrunner Debora Cahn (West Wing: Nos Bastidores do Poder), além de ser estrelada por Keri Russell (The Americans) e Rufus Sewell (O Ilusionista). No enredo, a trama segue Kate Wyler, uma embaixadora americana que atua na resolução de conflitos geopolíticos no Reino Unido.

1. Rainha Charlotte: Uma História Bridgerton

A minissérie é um spin-off de Bridgerton e funciona como um prelúdio da série, já que acompanha o início do romance da Rainha Charlotte com o Rei George, bem como o casamento dos dois. Entretanto, a obra promete ir além de uma grande história de amor, pois a produção ainda mostra uma transformação na alta sociedade britânica logo após a ascensão da jovem à realeza e todos os desafios impostos pelo cargo de soberana. Para quem ama histórias com princesas, rainhas e romance, essa série é perfeita!

