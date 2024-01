Foto: Reprodução 11 desenhos dos anos 80 que você assistiu e não lembra mais

Os anos 80 foram uma época dourada para os desenhos animados, contribuindo com uma infinidade de produções cativantes que marcaram a infância de muitas pessoas. Entre aventuras emocionantes, personagens icônicos e trilhas sonoras inesquecíveis , a década presenteou a audiência com uma rica variedade de animações. Nessa matéria, vamos revisitar alguns desses desenhos que certamente fizeram parte da sua memória afetiva, reacendendo aquela nostalgia única que só os anos 80 podem proporcionar.

Prepare-se para uma viagem ao passado e relembre as incríveis animações que encantaram toda uma geração. Confira 11 desenhos dos anos 80 que você assistiu e não lembra mais.

11 desenhos dos anos 80 que você assistiu e não lembra mais

Relembre dessas obras-primas!

11. Os Smurfs

Os Smurfs, que saíram de uma série belga de quadrinhos, foram adaptados para um desenho animado em 1981. Conhecidos por sua cor azul e a música-tema repetitiva, os duendes azuis habitam uma vila próxima à floresta em casas de cogumelo, compartilhando suas vidas e ocasionalmente escapando das artimanhas do feiticeiro Gargamel.

10. Tico e Teco e os Defensores da Lei

Tico e Teco, adoráveis esquilos da Disney, estrelam como detetives ao lado de seus amigos Monterey Jack, Geninha e Zipper, defendendo a lei e combatendo o crime. Sua fama precede este desenho, pois já participaram em animações com Pluto e Pato Donald.

9. Inspetor Bugiganga

Após um acidente, o policial John Brown é transformado em Inspetor Bugiganga por meio de um experimento que incorpora várias bugigangas em seu corpo. Ele se torna um herói, enfrentando missões para salvar o mundo e combatendo seu arqui-inimigo, o vilão Dr. Garra.

8. As Tartarugas Ninja

Essa é uma série de desenhos animados que se tornou um fenômeno cultural. Criadas por Kevin Eastman e Peter Laird, as Tartarugas Ninja são Leonardo, Michelangelo, Donatello e Raphael, mutantes treinados em ninjutsu pelo rato mestre Splinter. Juntos, enfrentam o vilão Destruidor e suas forças do mal, enquanto protegem Nova York.

7. Dragon Ball

A história segue Goku, um jovem com cauda de macaco e habilidades de luta extraordinárias, enquanto ele parte em uma jornada para encontrar as Esferas do Dragão. Ao longo do caminho, ele faz amigos como Bulma, Mestre Kame, Kuririn e outros, enfrentando adversários poderosos.

6. Ursinhos Carinhosos

“Ursinhos Carinhosos” é um desenho animado que estreou em 1985 e se tornou um ícone dos anos 80. Criados pela American Greetings, os Ursinhos Carinhosos habitam a Terra do Carinho, dedicando-se a espalhar amor e felicidade.

5. Duck Tales: Os Caçadores de Aventuras

“DuckTales: Os Caçadores de Aventuras” é um desenho animado dos anos 80 que estreou em 1987. Produzido pela Disney, o programa segue as aventuras do Tio Patinhas e seus três sobrinhos-netos, Huguinho, Zezinho e Luisinho, enquanto exploram o mundo em busca de tesouros.

4. He-Man e os Defensores do Universo

“He-Man” tornou-se um ícone da cultura pop e é lembrado por sua animação marcante, personagens cativantes e, é claro, pela famosa frase “Pelos poderes de Grayskull, eu tenho a força!”.

3. Caverna do Dragão

Baseada no jogo de RPG “Dungeons & Dragons”, a série estreou em 1983 e acompanha um grupo de seis jovens que, durante um passeio de montanha-russa, são transportados para um reino mágico habitado por criaturas fantásticas.

2. ThunderCats

Com elementos de ficção científica e fantasia, a série explorou temas de coragem, amizade e heroísmo. “ThunderCats” tornou-se um clássico da animação, conquistando uma base de fãs dedicada que continua a apreciar as aventuras destes corajosos felinos.

1. Cavaleiros do Zodíaco

“Cavaleiros do Zodíaco” conquistou uma enorme base de fãs ao redor do mundo, gerando diversas continuações, spin-offs, filmes e produtos relacionados. Sua influência perdura, tornando-se uma referência duradoura na cultura geek.

