Redação EdiCase 11 cuidados antes e depois de fazer uma tatuagem

Na hora de fazer uma tatuagem, muitas dúvidas podem surgir. Isso porque o medo e a ansiedade fazem parte desse processo e, devido o desenho ser permanente, é normal realizar questionamentos. Por isso, os tatuadores do Scorpions Tattoo Studio esclarecem as principais questões. Confira!

1. Todas as peles podem ser tatuadas?

Não. As regiões de mucosa, cartilagens e a parte entre os dedos – apesar de estar na moda – não devem ser tatuadas. Não que possa fazer mal, mas nesses locais a tatuagem não tem durabilidade, o desenho perde a definição rapidamente e a pessoa ficará insatisfeita com o trabalho, pois será necessário retocar muitas vezes.

2. É necessário algum cuidado antes de tatuar?

Não precisa de nenhum preparo antes. Não é indicado fazer a tatuagem com a pele muito bronzeada, pois ficará mais difícil de acertar contraste do desenho com a sua cor original, o que acaba prejudicando o resultado. Além disso, uma boa higiene do local é sempre indicada antes de realizar a tatuagem.

3. Quais cuidados devem ser adotados depois de tatuar?

Os tatuadores afirmam que o mais importante é a higiene até que o local esteja cicatrizado. Mas as indicações mais específicas variam para cada estúdio e cada tatuador. No Scorpions Tattoo, eles recomendam lavar a região sempre com sabão antibacteriano e utilizar creme cicatrizante à base de D-Pantenol.

Contudo, não aconselham cobrir com filme plástico todos os dias, apenas quando sair do estúdio de tatuagem . Após o primeiro banho, não é mais necessário fechar o local, pois abafando a tatuagem cria-se um local mais propício ao desenvolvimento de bactérias e micro-organismos. Caso a tatuagem seja no pé, por exemplo, e precise calçar um sapato nos dias seguintes, eles aconselham cobrir o local com o plástico filme, mas não deixar por muito tempo, tirar assim que chegar em casa.

4. Tatuagem cobre sinais e cicatrizes?

Antes de tatuar, os profissionais exigem um laudo do dermatologista. No caso de sinais, o maior perigo é serem células cancerígenas que, depois de cobertas, você não conseguirá mais acompanhar se ela está se modificando para poder prevenir um possível câncer de pele. Cicatrizes, por sua vez, depende do tempo em que a cirurgia foi feita, por isso também é necessário o aval do dermatologista.

5. O que fazer para tatuagem não esverdear?

O principal, nesse caso, é que o tatuador utilize um bom pigmento. A maioria das tatuagens que ficam esverdeadas é caseira, feita sem um bom pigmento preto.

6. Por que algumas tatuagens ficam mais saltadas?

Existem muitos motivos para isso, um deles é a própria cicatrização da pessoa. Outro fator que pode deixar a tatuagem saltada é a pressão feita pelo tatuador. Às vezes, ele coloca força demais e machuca muito a região.

7. Quanto tempo dura uma sessão de tatuagem?

Em média duas horas. Isso porque, a partir desse tempo, a região começa a ficar muito vermelha e inchada, dificultando o trabalho do tatuador. Além disso, é o tempo que as pessoas costumam aguentar a dor e o incômodo da sessão.

8. Pode tomar sol depois de tatuar?

Após fazer uma tatuagem é necessário tomar cuidado com a exposição solar, pois o sol destrói o pigmento.

9. Peles com varizes podem ser tatuadas?

Como esse é um caso médico, é necessária uma autorização do dermatologista para que a tatuagem possa ser feita.

10. Bebida alcoólica ajuda a anestesiar a dor?

O álcool não anestesia, pelo contrário, a pessoa acaba se sentindo mais incomodada, ansiosa e se mexe muito mais durante a sessão, além de poder ficar até mais sensível à dor. O álcool também faz com que a pessoa sangre muito mais, dificultando o trabalho do tatuador.

11. Posso tomar anestesia local antes de tatuar?

O tatuador não tem autorização para aplicar nenhum tipo de anestésico, pois é considerada prática ilegal da medicina. Isso porque ele não está capacitado para realizar qualquer procedimento caso a pessoa seja alérgica aos componentes da pomada anestésica e tenha um choque anafilático, ou qualquer outra eventualidade que possa ocorrer.

Fonte: IG Mulher