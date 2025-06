10º BPM realiza solenidade de Passagem de Comando

Na tarde de quinta-feira (26), o 10º Batalhão realizou a solenidade de Passagem de Comando, em cerimônia realizada no Guará Centro de Eventos, em Guarapari. O evento contou com a presença do Comandante do 6º Comando de Polícia Ostensiva Regional (6ºCPOR), coronel Alexandre Cunha Stein, além de diversas autoridades civis e militares.

Durante a solenidade, o tenente-coronel Walter Francisco de Araújo Filho transmitiu o comando da Unidade ao tenente-coronel Carlos José Lourencini Palaoro, oficial com 29 anos de carreira na PMES e larga experiência operacional e administrativa, incluindo passagens por diversas unidades da corporação e atuação em missões da Força Nacional de Segurança Pública.

Em seu discurso de despedida, o tenente-coronel Walter destacou: “A missão à frente do 10º Batalhão foi marcada por desafios e conquistas. Sigo com a certeza de que dei o meu melhor por Guarapari e por cada policial que compõe esta honrada tropa. Agradeço a confiança da corporação e o apoio incondicional da comunidade.”

Ao assumir oficialmente o comando, o tenente-coronel Carlos Palaoro expressou seu comprometimento com a nova função: “Retornar ao 10º Batalhão como comandante é uma honra e uma responsabilidade imensa. Conheço a grandeza desta Unidade e a dedicação dos profissionais que a integram. Vamos seguir firmes no propósito de garantir segurança e fortalecer os laços com a comunidade.”

A cerimônia seguiu os ritos militares, com apresentação da tropa, execução do Hino Nacional Brasileiro pela Banda de Música da PMES, leitura dos atos oficiais de exoneração e nomeação, além de homenagens aos comandantes envolvidos. O momento foi marcado pela emoção e reconhecimento à dedicação dos militares que compõem o 10º BPM.

Fonte: POLÍCIA MILITAR ES