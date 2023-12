10º BPM realiza prisões e apreensões em Guarapari

Durante o último final de semana, policiais militares do 10º Batalhão recuperam moto com restrição de furto/roubo, dois indivíduos com mandado de prisão e menor por tráfico de drogas em Guarapari.

No domingo (17), militares receberam a denúncia de uma motocicleta estacionada de forma suspeita no bairro Itapebussu. Chegando ao local foi identificada a moto Honda Titan de cor preta com restrição de furto/roubo. Foi constatado ainda que a placa do veículo era falsa, feita com plástico e com o chassi de outra motocicleta também roubada no dia 11/12/2023. Diante dos fatos, o veículo foi encaminhado ao pátio credenciado do Detran para as medidas cabíveis.

Ainda no domingo, um homem de 26 anos foi detido na Orla da Praia da Areia Preta no bairro Centro. O indivíduo estava com um Mandado de Prisão em aberto expedido pela 2ª Vara Criminal de Guarapari/ES pelo crime de homicídio.

Já no sábado (16), militares em patrulhamento no bairro Kubitschek apreenderam uma quantidade de entorpecentes. Observaram um indivíduo em atitude suspeita, mas na tentativa de abordagem, o suspeito fugiu, não sendo possível localizá-lo. Com o apoio da equipe K9, foram localizados 43 pinos de cocaína, um pedaço grande e quatro pedaços menores de maconha e uma sacola com vários pinos.

Na sexta-feira (15), um homem de 25 anos foi detido no bairro Aeroporto. O suspeito estava com um Mandado de Prisão em aberto pelo crime de tráfico de drogas.

Ainda na sexta, uma equipe de policiais apreendeu um menor de 16 anos no bairro São João suspeito de tráfico. O indivíduo foi visto saindo de uma residência abandonada. Ao perceber a presença policial, o rapaz dispensou uma sacola e continuou andando. O menor foi abordado e nas buscas encontrado 191 pinos de cocaína, 20 pedras de crack, cinco papelotes de haxixe, duas unidades de cocaína tipo nine e R$ 691,00.

Os indivíduos, as drogas e o veículo apreendidos foram encaminhados para a 5ª Delegacia Regional de Guarapari.

Informações à imprensa:

Assessoria de Comunicação da PMES:

Tenente-coronel MARIO DE OLIVEIRA FERNANDES JUNIOR

Tels. (27) 3636-8717 / 3636-8718

E-mail: [email protected]

Subseção de Jornalismo PMES:

Tel. (27) 3636-8715

E-mail: [email protected]

Fonte: POLÍCIA MILITAR ES