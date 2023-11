10º BPM realiza importantes apreensões nesta terça

O 10º Batalhão efetuou importantes apreensões nesta terça-feira (28), apreendendo um indivíduo com mandado de prisão em aberto e outros suspeitos tráfico de drogas.

A apreensão do indivíduo com mandado de prisão se deu na parte da manhã, quando militares fizeram tal abordagem no bairro São Gabriel.

Já na parte da tarde, quanto ao crime de tráfico de drogas, a ação se deu por volta de 17h44min, por uma equipe de policiais, em conjunto com o K9, que detiveram duas mulheres e um homem no bairro Praia do Morro, após receberem denúncias. Foram apreendidas nesta ação 231 pedras de crack, 13 pinos com cocaína, sete buchas de maconha e R$ 615,00.

Os indivíduos detidos, os materiais e a motocicleta apreendidos foram encaminhados para a 5ª Delegacia Regional de Guarapari.

