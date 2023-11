10º BPM realiza apreensões de armas de fogo e entorpecentes durante o feriado de finados em Guarapari

Durante o final de semana, policiais militares do 10º Batalhão de Polícia Militar lograram êxito em diversas ações na região de Guarapari, resultando na apreensão de substâncias ilícitas e armas de fogo, bem como na detenção de indivíduos envolvidos em atividades criminosas.

No domingo (05), enquanto realizavam patrulhamento na Rua Alegre, no bairro Bela Vista, os militares avistaram um indivíduo em atitude suspeita, saindo de um terreno baldio. Na abordagem pessoal, foram encontrados em sua posse 87 pinos de cocaína, 40 pedras de crack, seis buchas de maconha e uma bola de haxixe. O indivíduo em questão era um menor de idade que foi apreendido pela equipe policial.

Na madrugada de sexta-feira (03), os militares atenderam a uma denúncia de tráfico de drogas na rua Scorpions, no bairro Santa Mônica. No local, um indivíduo foi abordado e em sua posse foram encontrados 81 pedras de crack, 48 pinos de cocaína, 20 buchas de maconha e a quantia de R$ 782,00 em espécie. O abordado confessou seu envolvimento com o tráfico na região e indicou um local onde teria mais materiais ilícitos, resultando nas buscas que levaram à apreensão de uma espingarda calibre 12 com quatro munições do mesmo calibre, 651 pinos de cocaína, 596 pedras de crack, 563g de maconha e nove buchas de maconha. O suspeito detido também tinha um mandado de prisão em aberto por crimes de roubo e posse irregular de arma de fogo na comarca de Vila Velha.

Ainda durante a madrugada, um indivíduo foi detido na Praia do Morro por porte ilegal de arma de fogo, portando um revólver calibre 38 com quatro munições do mesmo calibre. O homem, que apresentava sinais de embriaguez, estava causando tumulto em uma casa de shows.

Ainda na noite de sexta-feira, os militares abordaram um homem no bairro Santa Mônica, e com ele foram encontrados 232 pinos de cocaína e a quantia de R$ 343,50. O suspeito, menor de idade, foi apreendido. Em outra ação, uma equipe de policiais deteve um indivíduo no bairro Paturá por porte ilegal de arma de fogo. Com ele, os militares encontraram um revólver calibre 32, quatro munições do mesmo calibre e 13 pinos de cocaína.

No feriado de finados (02), a PM recuperou uma motocicleta Honda com registro de furto/roubo no bairro Muquiçaba. Em outras duas ações, a primeira, os militares detiveram um suspeito de tráfico de drogas, no bairro Ipiranga, com o auxílio da equipe K9. O indivíduo foi detido com 183 pinos de cocaína, 30 unidades de haxixe, seis porções médias de crack, uma balança de precisão e a quantia de R$ 70,00 em espécie. Na segunda ação, ocorrida no bairro Jacarandá, a equipe policial foi acionada devido a um desentendimento entre dois homens em um bar. Durante a ação, uma espingarda calibre 38 com uma munição foi apreendida. Os envolvidos abandonaram o local, e ninguém foi detido.

Todos os indivíduos detidos e os materiais apreendidos foram encaminhados à 5ª Delegacia Regional de Guarapari, onde as medidas legais cabíveis serão tomadas.

Informações à imprensa:

Assessoria de Comunicação da PMES:

Tenente-coronel MARIO DE OLIVEIRA FERNANDES JUNIOR

Tels. (27) 3636-8717 / 3636-8718

E-mail: [email protected]



Subseção de Jornalismo PMES:

Tel. (27) 3636-8715

E-mail: [email protected]

Fonte: POLÍCIA MILITAR ES