10º BPM PRENDE AUTOR DE ROUBO E APREENDE DROGAS E SIMULACRO EM GUARAPARI

Nesta terça-feira (22), a Polícia Militar realizou importantes ações nos bairros Perocão e Kubitschek, no município de Guarapari, que resultaram na prisão de um suspeito de roubo, apreensão de materiais ilícitos e cumprimento de mandado de prisão.

No período da tarde, após acionamento pelo CIODES, policiais militares seguiram até o bairro Perocão para averiguar um roubo a transeuntes. No local, as vítimas relataram que foram abordadas por um indivíduo armado que levou diversos pertences pessoais, entre eles cinco celulares, joias, bolsas e dinheiro. Populares forneceram imagens que mostravam o suspeito entrando em um veículo Classic prata. Com base nas informações, o Serviço de Inteligência acompanhou o deslocamento do automóvel por meio do Cerco Inteligente, possibilitando sua abordagem na entrada da cidade.

O motorista foi identificado e confessou o crime, indicando o local onde parte dos materiais roubados havia sido escondida. Durante diligências, foram recuperados os objetos subtraídos, além da apreensão de oito bolas de haxixe, três buchas de maconha, dois pedaços de cogumelo e um simulacro de arma de fogo utilizado no roubo. O detido foi encaminhado à 5ª Delegacia Regional de Guarapari e o veículo, removido ao pátio do Detran.

Mais tarde, durante patrulhamento no bairro Kubitschek, os militares abordaram um indivíduo contra quem havia um mandado de prisão em aberto pelo crime de tráfico de drogas. Ele foi detido e também encaminhado à delegacia.

As ações reforçam o trabalho contínuo da Polícia Militar no combate à criminalidade e na preservação da ordem pública em Guarapari.

