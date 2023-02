10º BPM APRESENTA BALANÇO OPERACIONAL DE JANEIRO

O 10º Batalhão da Polícia Militar em Guarapari apresentou nesta terça-feira (07), os números referentes ao mês de janeiro do corrente ano.

No total, 741 operações foram realizadas no âmbito da Unidade, das quais 65 resultaram em apreensão de entorpecentes e 141 pessoas foram detidas. Além disso, as equipes obtiveram êxito em retirar seis armas de fogo em circulação de forma ilegal e recuperar 12 veículos com restrição de furto/roubo.

O tenente-coronel Emerson Caus, comandante do 10º Batalhão, parabenizou o resultado operacional obtido pela dedicação do efetivo e reforçou a importância na participação da comunidade em denunciar movimentações suspeitas através do disque denúncia 181.

