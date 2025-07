10º BPM apreende entorpecentes e recupera três motocicletas em Guarapari

Nesta quarta-feira (16), o 10º BPM registrou importantes ocorrências nos bairros Paturá, Pontal de Santa Mônica, Santa Mônica e Olaria, no município de Guarapari, resultando na apreensão de entorpecentes e na recuperação de três motocicletas com restrição de furto/roubo.

No bairro Paturá, após alerta do cerco inteligente da Rodovia do Sol, uma motocicleta com restrição de furto/roubo foi localizada em posse de um adolescente de 17 anos, que alegou ter trocado o veículo por um celular. O menor foi conduzido à 5ª Delegacia Regional e a motocicleta, removida ao pátio credenciado do Detran.

Em outra ocorrência, no bairro Pontal de Santa Mônica, policiais receberam informações sobre possível esconderijo de entorpecentes em uma área de mata. Após buscas, foi localizada uma sacola contendo 212 pedras de crack, 51 pinos de cocaína e 30 buchas de maconha. O material foi apreendido e encaminhado à Delegacia, sem identificação de suspeitos.

No bairro Santa Mônica, foi recuperada uma motocicleta com registro de furto/roubo. O veículo foi removido ao pátio do Detran.

Mais tarde, no bairro Olaria, uma terceira motocicleta também foi localizada abandonada e com restrição de furto/roubo. A motocicleta foi encaminhada ao pátio credenciado.

As ações reforçam o compromisso da Polícia Militar com o combate à criminalidade e a preservação da ordem pública em Guarapari.

