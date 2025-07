10º BPM APREENDE DROGAS, RECUPERA MATERIAL FURTADO E DETÉM SUSPEITO COM MANDADO DE PRISÃO EM ABERTO EM GUARAPARI

No último final de semana, o 10º Batalhão da Polícia Militar realizou diversas ações operacionais em Guarapari, resultando em apreensões de entorpecentes, prisão em flagrante por furto e na detenção de um indivíduo com mandado de prisão em aberto. As ocorrências reforçam a atuação da Polícia Militar do Espírito Santo na prevenção e repressão à criminalidade no município.

No domingo, no bairro São Gabriel, a equipe policial foi abordada por um morador que informou sobre a possível presença de drogas escondidas em um terreno baldio. Após buscas no local indicado, foram encontrados 48 pinos de cocaína e um pedaço de maconha, que foram apreendidos e encaminhados à Delegacia Regional de Guarapari.

No sábado, uma equipe foi acionada para averiguar um furto ocorrido no galpão da Prefeitura, localizado no bairro Muquiçaba. No local, após diligências, um suspeito foi localizado em posse de 11 varas de ferro subtraídas do estabelecimento. Durante a condução à delegacia, o indivíduo apresentou diversas identidades falsas para dificultar a identificação, mas, após consulta ao sistema, foi descoberto seu verdadeiro nome e constatado que havia um mandado de prisão em aberto pelo crime de furto.

Na sexta-feira, no bairro Aeroporto, durante patrulhamento, um menor foi visto fugindo da abordagem e, ao ser alcançado, foram encontrados com ele seis pedras de crack e uma quantia em dinheiro. Em seguida, outro indivíduo foi abordado ao tentar esconder algo na boca, sendo também apreendidas com ele seis pedras de crack e mais uma quantia em espécie. Durante buscas nas proximidades, os policiais localizaram 27 pinos de cocaína escondidos sob azulejos.

Todos os envolvidos nas ocorrências foram encaminhados à Delegacia Regional de Guarapari, juntamente com os materiais apreendidos.

Informações à imprensa:

Assessoria de Comunicação da PMES:

Tenente-coronel Sônia Ribeiro Pinheiro

Tels. (27) 3636-8717 / 3636-8718

E-mail: [email protected]

Subseção de Jornalismo PMES:

Tel. (27) 3636-8715

E-mail: [email protected]

Fonte: POLÍCIA MILITAR ES