10º BPM apreende drogas e intensifica patrulhamento em Guarapari

Nesta segunda-feira (04), o 10º Batalhão realizou ações preventivas e repressivas nos bairros Praia do Morro e Village do Sol, no município de Guarapari, resultando na apreensão de entorpecentes e na condução de um menor à delegacia.

Durante o patrulhamento na Praia do Morro, um adolescente foi abordado após ser visto em atitude suspeita. Com ele foram encontradas nove unidades de haxixe (pack), 11 pedras de crack e R$ 686,50 em espécie. O menor confessou estar vendendo os entorpecentes desde o início do dia.

Mais tarde, no bairro Village do Sol, os militares visualizaram um indivíduo que, ao notar a presença policial, correu e entrou em um quintal. Embora o suspeito não tenha sido localizado, foram encontrados, nas proximidades, dois invólucros contendo 15 porções de maconha, 11 pedras de crack e 11 pinos de cocaína.

Todo o material foi recolhido e entregue na Delegacia.

