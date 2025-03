10º BPM APREENDE DROGAS E ARMA DE FOGO EM GUARAPARI

Na última quarta-feira (19), a Polícia Militar realizou apreensões de entorpecentes e uma arma de fogo em diferentes ações no município, reforçando o combate à criminalidade e garantindo mais segurança à população.

Em patrulhamento no bairro Nossa Senhora da Conceição, militares e a equipe do K9, a cadela Kyra localizou 46 pinos de cocaína, 10 tiras e 02 buchas de maconha em um terreno baldio ao lado de uma serralheria. O material foi apreendido e encaminhado à 5ª Delegacia Regional de Guarapari.

Em outra ação, no bairro Jardim Santa Rosa, outra equipe de policiais com apoio do K9, e a semovente Kyra localizou 54 buchas de maconha e 32 pedras de crack, que estavam escondidas no telhado e na caixa de esgoto de uma residência. O material apreendido foi encaminhado à 5ª Delegacia Regional de Guarapari.

Durante outra operação, militares da Força Tática receberam denúncias sobre um indivíduo armado dentro de um Bar no bairro São Gabriel. No local, a equipe identificou J.G.F.M., que correspondia às características informadas. Durante a abordagem, foi localizada em sua cintura uma pistola Taurus. Diante dos fatos, ele foi detido e conduzido à 5ª Delegacia Regional de Guarapari.

As ações demonstram o comprometimento da Polícia Militar no enfrentamento à criminalidade e na preservação da ordem pública.

Informações à imprensa:

Assessoria de Comunicação da PMES:

Tenente-coronel ANDERSON SCOTA MOREIRA

Tels. (27) 3636-8717 / 3636-8718

E-mail: [email protected]

Subseção de Jornalismo PMES:

Tel. (27) 3636-8715

E-mail: [email protected]

Fonte: POLÍCIA MILITAR ES